Milli savaş uçağı pistte

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan ve TUSAŞ ana yükleniciliğinde yerli ve milli kaynaklarla yürütülen Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi’nde büyük aşama kat edildi. Geçtiğimiz günlerde ilk kez motorlarını çalıştıran Milli Muharip Uçak, yer testlerinin bir sonraki aşaması olan taksi testine başladı. Milli Muharip Uçak, önceki gün gerçekleştirilen test esnasında kendi motorlarını çalıştırarak piste çıktı. Bir süre pistte hareket edip ilerleyen MMU, böylelikle ilk taksi testini başarıyla tamamlamış oldu. MMU, bu testle “roll-out” diye tabir edilen hangardan çıkış törenine de hazır olduğunu gösterdi.