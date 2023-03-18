Milli savaş uçağı pistte

Milli Muharip Uçak.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan ve TUSAŞ ana yükleniciliğinde yerli ve milli kaynaklarla yürütülen Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi’nde büyük aşama kat edildi. Geçtiğimiz günlerde ilk kez motorlarını çalıştıran Milli Muharip Uçak, yer testlerinin bir sonraki aşaması olan taksi testine başladı. Milli Muharip Uçak, önceki gün gerçekleştirilen test esnasında kendi motorlarını çalıştırarak piste çıktı. Bir süre pistte hareket edip ilerleyen MMU, böylelikle ilk taksi testini başarıyla tamamlamış oldu. MMU, bu testle “roll-out” diye tabir edilen hangardan çıkış törenine de hazır olduğunu gösterdi.
Büyük güç çarpanı
Türkiye’nin hava gücüne güç katacak MMU’nun 2025-2026’da ilk uçuşunu gerçekleştirmesi öngörülüyordu. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil son yaptığı açıklamada, MMU’nun ilk uçuş tarihinin 2023 sonuna çekildiğini duyurmuştu. MMU’nun 2028 yılından önce de envantere girmesi bekleniyor.
TUSAŞ tarafından ilk etapta 3 adet MMU Blok 0, 1 adet de MMU Blok I prototipi üretilecek. 2026 sonuna kadar 3 adet MMU Blok 0 prototipinin tamamlanması, 2029’dan itibaren de MMU Blok I konfigürasyonun üretiminin başlaması hedefleniyor. İlk etapta 4.5 nesil olarak nitelendirilecek MMU, nihai aşamada 5’inci nesil statüsüne ulaşacak. Halihazırda ABD üretimi F-22 ve F-35 savaş uçakları, 5’inci nesil savaş uçakları olarak biliniyor. Rus yapımı Su-57 ve Çin yapımı J-20 platformları ise 5’inci nesil statüsüne ulaşmayı hedefleyen 4.5 nesil savaş uçakları olarak nitelendiriliyor.
MMU’nun teknik özellikleri
Kanat açıklığı: 14 metre
Uzunluk: 21 metre
Yükseklik: 6 metre
İtki: 2x 29.000 lb
Azami Hız: 1.8 Mach
İrtifa Tavanı: 55.000 ft
Pozitif / Negatif
G Limiti: +9g / 3,5g