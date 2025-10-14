Mobil bankacılıkta yapay zeka çağı

Türkiye’de aktif mobil bankacılık kullanıcı sayısı 2024 itibarıyla 100 milyonu aştı. Ancak bu büyümenin asıl görünmeyen kahramanı, cepteki uygulamaların arka planında çalışan yapay zekâ motorları. Bankacılıkta rekabet artık şube sayısında ya da faiz oranlarında değil, “Müşterisini en iyi kim tanıyor?” sorusunda düğümleniyor. Bu sorunun cevabını verenler ise insanlar değil, makine öğrenmesiyle eğitilmiş dijital algoritmalar.

MENÜLERDEN DİYALOG TABANLI BANKACILIĞA GEÇİŞ

Geleneksel mobil bankacılık uygulamaları düğmeler ve yönlendirmelerle işlem yapılabilen basit arayüzlerden oluşuyordu. Bugünse tablo tamamen değişti. Kullanıcılar kredi hesaplaması ya da fatura ödeme gibi işlemleri, uygulama içinde yer alan dijital asistanlara “En avantajlı kredi hangisi?”, “Bu ay en çok neye harcadım?” şeklindeki doğal cümlelerle sorarak tamamlayabiliyor. Üstelik bu asistanlar yalnızca komut almıyor; kullanıcı davranışlarını analiz ederek ihtiyaç oluşmadan öneriler sunuyor. Büyük bankaların neredeyse tamamı artık yapay zekâyı kişisel harcama analizi, anlık bütçe takibi, otomatik yatırım planlama ve kişiye özel kampanya önerileri için devreye aldı. Yapay zekâ ile oluşturulan finansal öngörüler, kullanıcıların yalnızca işlem yapan değil, karar veren bir bankacılık deneyimine sahip olmasını sağlıyor.

GÜVENLİKTE GÖZLE GÖRÜNMEYEN BİR KALKAN

Yapay zekânın en kritik kullanım alanlarından biri de dolandırıcılık tespiti. Bankalar artık müşterinin işlem alışkanlıklarını saniyelik hızda tarayarak olağan dışı bir hareketi anında tespit edebiliyor. Kullanıcı İstanbul’dan işlem yaparken birkaç dakika sonra farklı bir ülkeden giriş denemesi olduğunda sistem otomatik kilitleniyor. Hatta bazı uygulamalar, klavye basış ritmini bile analiz ederek hesabı gerçek sahibinin mi kullandığını kontrol ediyor.

SES TABANLI BANKACILIĞA DOĞRU

Uzmanlara göre bir sonraki aşama, mobil bankacılığın tamamen “görünmez bir arayüze” dönüşmesi olacak. Yani menüler arasında gezmek yerine kullanıcılar yalnızca konuşarak işlemlerini yapacak. “Altın düşerse haber ver”, “Bu ay harcamalarımı yüzde 10 azalt” gibi talimatlar otomatik finansal aksiyonlara dönüşecek. Bazı bankalar şimdiden duygusal yapay zekâ teknolojilerini test etmeye başladı. Böylece kullanıcı stresliyse daha sakin bir dil, mutluysa daha hızlı bir iletişim tonu kullanılabilecek.

Kişiselleştirilmiş hizmet dönemi

Finans dünyası uzun süredir dijitalleşmişti; fakat yapay zekâ ile birlikte bankacılık ilk kez kişiselleşmiş bir döneme giriyor. Artık kullanıcıların beklentisi yalnızca hızlı işlem yapmak değil; anlaşılmak, yönlendirilmek ve korunmak. Bu görevi üstlenen yeni oyuncu ise ete kemiğe bürünmüş bir müşteri temsilcisi değil; her geçen gün öğrenen, gelişen ve “dijital refleks” kazanan yapay zekâ motorları.







