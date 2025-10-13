Yeni Şafak
Dünyanın en pahalı baharatı: Kilosu 450 bin TL’den satılıyor! Soğuk havalardan dolayı erken çiçek açtı

15:0713/10/2025, Pazartesi
IHA
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran, havaların erken soğumasıyla çiçek açmaya başladı.

Dünyanın en pahalı baharatı


Yaz mevsiminin kurak geçmesinin ardından ekimine geç başlanan ve fiyatı nedeniyle "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisi, hava sıcaklıklarının istenilen seviyede olması dolayısıyla beklenenden erken çiçek açtı.

Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan, 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip olan, Bizans döneminde Batı Anadolu’da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan safranı erken çiçek açması üreticileri sevindirdi.

Ağustos ayında ekimi yapılırken, ekim-kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde toplanan safran kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt, bağışıklık, hormon bozukluğu gibi hastalıklara iyi geliyor.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işaretle tescillenen ’milli bitki’ ilçe turizmine de katkı sağlıyor.

Yukarıçiftlik köyünde 25 dönüm alanda üreticilik yapan İsmail Yılmaz, yazın kurak geçmesi nedeniyle safran soğanı dikimini geç yaptıklarını belirtti.

Yılmaz, havanın soğuması ve yağışla birlikte safranda çiçeklenmenin başladığını ifade ederek, "Bu hafta itibarıyla çiçeklerimizi toplamaya başladık. Tahminim Kasım ayının 15’ine kadar çiçeklenme devam eder" dedi.

Önümüzdeki hafta düzenlenecek olan Safran Festivali ile birlikte hem yurt içinden hem yurt dışından on binlerce vatandaşın safran tarlalarını ziyaret edeceğini düşündüklerini kaydeden Yılmaz, rekoltenin güzel olacağını söyledi.

Kilosu 450 bin TL


Yılmaz, kilosu 450 bin TL’den satılan safranın yeni fiyatının rekolteye göre sezon sonunda belli olacağını dile getirdi.

