Dünyanın en pahalı baharatı: Kilosu 450 bin TL’den satılıyor! Soğuk havalardan dolayı erken çiçek açtı

Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan, 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip olan, Bizans döneminde Batı Anadolu’da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan safranı erken çiçek açması üreticileri sevindirdi.