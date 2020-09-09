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Ekonomi Motorine ikinci büyük indirim geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Motorine ikinci büyük indirim geliyor: İndirim sonrası motorin litre fiyatları..

Motorine ikinci büyük indirim geliyor

Akaryakıt ürünlerinden motorinin fiyatına dün itibariyle gelen 21 kuruşluk indirimin ardından bir büyük indirim daha geliyor. yenisafak.com'un piyasa uzmanlarından aldığı bilgiye göre bu gece motorinin pompa fiyatlarında 17 kuruşluk yeni bir indirim daha bekleniyor. Son indirimin pompaya yansımasıyla toplamda motorinin litre fiyatına 38 kuruş indirim yapılmış olacakken, indirimlerin ardından motorinin üç büyük ilde pompa fiyatları ise şöyle olacak..

Kenan Biter Yeni Şafak
Motorinin litre fiyatı peş peşe yapılan indirimlerle 38 kuruş birden inmiş olacak.
Motorinin litre fiyatı peş peşe yapılan indirimlerle 38 kuruş birden inmiş olacak.

Motorin fiyatlarında dün itibariyle geçerli olan 21 kuruşluk indirimin ardından bir indirim haberi daha geldi.

Piyasa uzmanlarının yenisafak.com'a verdiği bilgiye göre motorinin litre fiyatında bu gece yarısında pompaya yansımak üzere 17 kuruşluk yeni bir indirim daha bekleniyor.

BENZİNE DE İNDİRİM YOLDA

Peşe peşe gelen indirimlerin motorinin ton fiyatında yaşanan düşüşlerden kaynaklı olduğunu belirten uzmanlar motorindeki indirimin ardından benzinde de indirimin ufukta olduğunu belirtiyor.

Peş peşe gelen indirimler sonrası motorinin litre fiyatında iki gün içerisinde 38 kuruşluk indirim gerçekleşmiş olacak.

İNDİRİM SONRASI MOTORİNİN LİTRE FİYATLARI

İndirimlerle birlikte motorinin litre fiyatlarının ne olacağı merak edilirken bu geceki 17 kuruşluk indirimle İstanbul'da motorinin litre fiyatı 5 lira 73 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 5 lira 82 kuruşa inecek.

  • Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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