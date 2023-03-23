Mühimmatlı Uçbey yolda

İzleme ve gözetleme İHA’sı Uçbey’in mühimmatlı versiyonu geliyor. Savunma sanayiinin başkent imzalı ürünlerinden Uçbey’de yerlilik yüzde 95’e ulaşırken, İHA’ya pilot ve yerli kamera ile haberleşme özellikleri de eklendi. Şimdi de mühimmat taşıma kabiliyeti eklenecek Uçbey, belirlenen koordinatlara akıllı bomba bırakacak. Uçbey’in mühimmatlı modeli için Ar-Ge çalışmaları tamamlandı, atış testleri başladı. Boş atım testlerinde başarılı sonuçlar alındı. 3,5 metre kanat açıklığına sahip İHA, dikey iniş-kalkış özelliği sayesinde piste ihtiyaç duymuyor. 3 saat havada kalabilen İHA, elektrikli motorları sayesinde bin metre irtifada görünmüyor ve duyulmuyor. Sadece sınır güvenliği için değil, doğal afetlerde de kullanılan Uçbey, depremden sonra afet bölgesinde 11 gün uçtu. AFAD da arama-kurtarma çalışmaları için Uçbey’i bünyesinde bulunduracak.