​Müsiad Genel Başkanı Asmalı: Doğu yakası stratejisi Türkiye’nin lojistik konumunu güçlendirecek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Türkiye-ABD ticari ilişkilerinin güçlendirilmesi ve yeni iş fırsatlarının oluşturulması amacıyla düzenlenen ABD İş Seyahati programı, New Jersey ve New York temaslarının ardından Washington DC'de gerçekleştirilen ziyaretlerle devam etti.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, IBF Başkanı Erol Yarar ve MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde MÜSİAD heyeti, ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Select USA yönetimi ile bir araya geldi.

Program kapsamında Select USA yönetimiyle yapılan görüşmede, 2-5 Kasım tarihlerinde TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek MÜSİAD EXPO 2022, 1-4 Mayıs'ta Maryland Gaylor National Resort ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 2023 Yatırım Zirvesi ve ikili iş birliği alanları ele alındı.

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Daha sonra ABD Ticaret Odası Türkiye İş Konseyi yönetimi ile bir araya gelen MÜSİAD heyeti, iki ülke ticari ilişkileri ve bölgesel ticaret fırsatlarına ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve beraberindeki heyet, Dünya Bankası yönetimi ile de bir araya gelerek, MÜSİAD çalışmaları ve küresel ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

"Türkiye-ABD arasındaki ticaret hedefine kısa sürede ulaşılacağına inanıyoruz"

ABD programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Asmalı, Türkiye-ABD ticaret hacminin geçtiğimiz dönemde tarihin en yüksek seviyesine ulaştığına dikkat çekti.

MÜSİAD'ın düzenlediği ABD İş Seyahati kapsamında gerçekleştirilen temaslarda ortaya konan olumlu tablonun kısa süre içerisinde sahaya yansıyacağını belirten Başkan Asmalı, "Her iki ülkenin müşterek gayesi olan 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefinin çok sürmeden gerçekleşeceğine inanıyoruz" dedi.

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Genel Başkan Mahmut Asmalı, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"2021 yılında Türkiye’nin ABD’ye ihracatı yüzde 44,5 oranında artarak 14,7 milyar dolarlık rekor düzeye ulaştı. Aynı dönemde Türkiye’nin ABD’den ithalatının 13,2 milyar dolara çıkmasıyla ikili ticaret hacmi tarihin en yüksek seviyesi olan 27,9 milyar dolara yükseldiği görüldü. İki ülke arasındaki söz konusu ticari etkileşim 2022 yılında da genişleyerek devam ediyor. Yılın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin ABD’ye ihracatı yüzde 24,9 oranında artış kaydederek 11,4 milyar dolar olurken, aynı dönemde Türkiye’nin ABD’den ithalatı yüzde 28,0 oranında artarak 10,3 milyar dolara yükseldi. Oldukça ciddi bir ticari alışverişden söz ediyoruz. Aynı zamanda henüz yılın 8 aylık kısmı geride kalmasına rağmen, ikili ticaret hacmi 21,7 milyar doları aşması olumlu tabloyu teyit eder nitelikte. Ticari iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ile her iki ülkenin müşterek gayesi olan 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefinin çok sürmeden gerçekleşeceğine inanıyoruz."

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"Doğu Yakası Stratejisi ve G20 ülkeleri teşkilatlanması, Türkiye'nin lojistik konumunu güçlendirecek"

Başkan Asmalı, Türkiye'nin lojistik ve stratejik önemine işaret ederek, MÜSİAD'ın Doğu Yakası Stratejisi'ne ilişkin detaylar paylaştı. Başkan Asmalı ayrıca, G20 hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Meksika ve Arjantin'de kurulacak yapılanmalar ile bu hedefe ulaşacaklarını belirtti.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı açıklamasına şöyle devam etti:

"Ülkemiz stratejik konumu ile bölgesel ve küresel bir üretim merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Son 20 yılda ortaya konan mega projeler ve yeniden şekillenen ulaşım ağları ise Türkiye'ye ek lojistik avantajlar sunuyor. MÜSİAD olarak, Amerika bölgesi özelinde bir Doğu Yakası Stratejimiz var. Bu çerçevede lojistik açıdan ülkemiz Amerika'nın doğu bölgesine birçok ülkeden daha yakın. Bu avantajı iyi kullanmamız halinde ABD ve bölge pazarında etkimizi artırabiliriz.

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Eylül 2021'de görevi devraldığımızda ortaya koyduğumuz G20 ülkelerindeki teşkilatlanmamızı tamamlama hedefi de bu açıdan büyük önem arz ediyor. Yakın zamanda Meksika'daki teşkilatımızı faaliyete geçirecek, Arjantin'deki çalışmalarımız ile bu hedefimizi tamamlayacağız. Ziyaretlerimizde ülkemize yatırım yapmak isteyen iş insanlarına Türkiye'yi en iyi şekilde anlatmak için gayret ediyoruz. 81 ilimizin 81'i de ayrı güzelliklere, ayrı yatırım fırsatlarına sahip. Anadolu Ekonomi Diplomasisi ile ülkemizdeki yabancı misyonlara şehirlerimizi ve yatırım alanlarını aktarmayı sürdürecek, hem içeride hem de dışarıda bu çalışmalarımızı güçlendireceğiz."

MÜSİAD heyetinden Washington Büyükelçiliği, NAM ve IIF’e ziyaret

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ayrıca, Washington temasları kapsamında Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ı ziyaret ederek, MÜSİAD çalışmaları ve bölgedeki ticaret yaşamına yönelik fikir alışverişinde bulundu.

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ABD İş Seyahati programının son gününde ise, üyelerinin Fortune 100'ün yüzde 80'ini oluşturduğu, aynı zamanda 14 bin üyesiyle 12.8 milyon kişiyi temsil eden ABD Ulusal Üreticiler Birliği'nin (NAM) Başkan Vekili Ken Monahan ile bir araya gelen MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, iş birliği alanları, MÜSİAD ve NAM iş birliği alanlarına yönelik fikir alışverişi gerçekleştirdi.

Washington temaslarını 60'tan fazla ülkeden yaklaşık 400 üyesi bulunan finans endüstrisinin küresel birliği Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) ziyareti ile tamamlayan MÜSİAD heyeti, Şef Ekonomist Robin Brooks ile bir araya geldi.