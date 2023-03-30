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Ekonomi

MÜSİAD zimem defteri geleneğini bu Ramazan da sürdürüyor

MÜSİAD, Osmanlı İmparatorluğundan miras Zimem (veresiye) Defteri geleneğini bu Ramazan da sürdürüyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Zimem Defteri uygulaması ile el uzatıldığını ifade etti.

15:30 . 30/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremler sonrası afet bölgesinde yaraları sarmak için çalışmalarını aralıksız devam ettirirken, Karz-ı Hasen ve Zimem Defteri gibi uygulamalarla Anadolu'nun kadim geleneklerini de yaşatıyor.

Karz-ı Hasen çalışması ile depremden etkilenen üyelerine faizsiz veya hibe sermaye desteği sağlayan MÜSİAD, Zimem Defteri ile de ihtiyaç sahibi vatandaşlara el uzatıyor.

Zimem Defteri geleneği tüm yıl boyu devam ettiriliyor

Zimem Defteri geleneğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, uygulama ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve küçük esnafa destek olunduğunu belirtti.

Başkan Asmalı açıklamasında,
"Hayırsever üyelerimiz Zimem Defterleri çalışmasıyla muhtaç ve mağdur kardeşlerimizin veresiye defterlerini, sadece satıcılarla muhatap olarak satın alıyor, böylelikle güzel ve makbul bir infak örneği sergiliyor"
ifadelerini kullandı.

Uygulamanın çoğunlukla Ramazan ayında olmak üzere tüm yıl boyu devam ettirildiğinin altını çizen Başkan Asmalı, hayırsever iş insanlarını Ramazan ayı vesilesiyle bu güzel uygulamaya katkı vermeye ve ihtiyaç sahiplerini sevindirmeye çağırdı.

Zimem Defteri nedir?

Zimem Defteri; Bugünkü adıyla veresiye defteri, alınan bir malın satıcı tarafından not edilerek alıcının ileriye dönük borçlandırılmasını ifade ediyor. Osmanlı İmparatorluğunda varlıklı kişiler, içinde yazılı olan tüm borçları ödeyerek zimem defterlerini satın alırdı.

Uygulamayı özel kılan noktalardan biri, "sağ elin verdiğini sol el görmeyecek" hadisine sadakatle, borçlu ile borcu ödeyen kişinin birbirlerini görmemeleri, bilmemeleri oluyor. Alan elin veren eli bilmediği, hayırda yarışmanın, yardımlaşmanın zarif usûlü Zimem Defteri; MÜSİAD üyeleri tarafından bir dayanışma örneği olarak sürdürülüyor.

#MÜSİAD
#Zimem defteri
#Ramazan
6 dakika önce
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