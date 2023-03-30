MÜSİAD zimem defteri geleneğini bu Ramazan da sürdürüyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremler sonrası afet bölgesinde yaraları sarmak için çalışmalarını aralıksız devam ettirirken, Karz-ı Hasen ve Zimem Defteri gibi uygulamalarla Anadolu'nun kadim geleneklerini de yaşatıyor.

Karz-ı Hasen çalışması ile depremden etkilenen üyelerine faizsiz veya hibe sermaye desteği sağlayan MÜSİAD, Zimem Defteri ile de ihtiyaç sahibi vatandaşlara el uzatıyor.

Zimem Defteri geleneği tüm yıl boyu devam ettiriliyor

Zimem Defteri geleneğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, uygulama ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve küçük esnafa destek olunduğunu belirtti.

Başkan Asmalı açıklamasında, "Hayırsever üyelerimiz Zimem Defterleri çalışmasıyla muhtaç ve mağdur kardeşlerimizin veresiye defterlerini, sadece satıcılarla muhatap olarak satın alıyor, böylelikle güzel ve makbul bir infak örneği sergiliyor" ifadelerini kullandı.

Uygulamanın çoğunlukla Ramazan ayında olmak üzere tüm yıl boyu devam ettirildiğinin altını çizen Başkan Asmalı, hayırsever iş insanlarını Ramazan ayı vesilesiyle bu güzel uygulamaya katkı vermeye ve ihtiyaç sahiplerini sevindirmeye çağırdı.

Zimem Defteri nedir?

Zimem Defteri; Bugünkü adıyla veresiye defteri, alınan bir malın satıcı tarafından not edilerek alıcının ileriye dönük borçlandırılmasını ifade ediyor. Osmanlı İmparatorluğunda varlıklı kişiler, içinde yazılı olan tüm borçları ödeyerek zimem defterlerini satın alırdı.