Nadir elementte dengeler değişiyor: Z RAPORU'nun Eylül 2022 sayısı bayilerde

Ekonomi dergisi Z Raporu’nun eylül sayısı raflarda yerini aldı. ‘Türkiye’nin stratejik gücü: Nadir toprak elementi’ kapak dosyası ile okuyucularının karşısına çıkan Z Raporu, ayrıntılı analizleri ile ekonomideki son gelişmeleri yansıtmaya devam ediyor. Nadir toprak elementleri (NTE), modern yaşamın en temel parçalarından biri. Günümüzde 17 elementi barındıran nadir metaller grubu, teknoloji ürünlerinin imalatında kilit rol üstleniyor. Yıllar boyu bu elementlerin en büyük tedarikçisinin Çin olduğuna dikkat çeken Z Raporu, sahada dengelerin değiştiğini ve Türkiye’de bulunan 694 milyon tonluk rezerv ile Çin’in Nadir Toprak Elementi (NTE) hâkimiyetinin sona ereceğinin altını çiziyor.

ÇİP’İN JEOPOLİTİĞİ

Z Raporu’nun dosya konuları arasında bu ay çip krizi bağlamında ABD-Çin gerginliği de bulunuyor. “Yeni Soğuk Savaş’ta çip cephesi açılıyor mu?” sorusuna yanıt aranan dosya haberde, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Çin yönetiminin tüm uyarılarına rağmen geçen ayın başında gerçekleştirdiği Tayvan ziyareti sonrasında yaşanan gelişmeler değerlendiriliyor. Küresel ekonominin yürümesi için milimetrelerle hesaplanan çip teknolojisi hayati önem taşıyor. Küresel çip üretiminin yüzde 63’ünü tek başına gerçekleştiren Tayvan, bu jeopolitik ve ekonomik dengelerin tam ortasında yer alıyor.

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNDE TÜRKİYE’NİN ROLÜ ARTIYOR

Tarihin en büyük enerji krizini yaşayan Avrupa’nın, Rus gazına alternatif arayışları da Z Raporu’nun bu ayki inceleme konularından birini oluşturuyor. Rusya da alınan gazın miktarını tam olarak karşılayamasa da Avrupa Hazar gazının kapasitesini artırmayı planlıyor. Ancak, Ankara ile Bakü arasında imzalanan anlaşma gereği kapasite artırımından ilk olarak Türkiye yararlanıyor.

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TÜRKİYE BÖLGESEL VERİ HUB’I OLUR MU?

Avrupa’ya taşınacak gazın miktarının artırılması ise Türkiye’nin inisiyatifinde. Dolayısıyla Türkiye tahıl koridorundan sonra bu kez de Avrupa’nın enerji krizini çözecek kilit ülke konumunda.

Her geçen gün artan büyük veri, bunların depolanması, kontrolü ve istenildiği zaman erişilebilir olması dünya çapında veri merkezi işletmeciliğinin hızlı bir gelişme göstermesini sağladı. Z Raporu’nun bu ay inceleme alanlarından biri olan haber dosyasında da Türkiye’nin veri merkezi hub’ı olma konusunda potansiyelini masaya yatırıyor.

Çekirdek enflasyonun düşmesi 2024’ü bulacak

Z Raporu eylül sayısında Fitch Rating baş ekonomisti Brian Coulton ile yapılan söyleşi de yer alıyor. Küresel fiyatların en yüksek seviyeleri kaydettiği ve merkez bankalarının bu artışları frenlemek için sıkı para politikalarına başvurduğu bu dönemde, mevcut politikaların durgunluğa neden olduğunu Z Raporu’na açıklayan Coulton, enflasyonda düşüş eğiliminin 2024’te başlayacağını belirtiyor.

Yazarlar gelişmeleri yorumladı

Z Raporu’nun yazar kadrosu, ekonomi gündemine dair görüşlerini okuyucuları için kaleme almayı sürdürüyor. Semra Karabaş, Prof. Dr. Murat Yülek, İbrahim Acar, Ali Saydam, Doç. Dr. Levent Yılmaz, Prof. Dr. Kadir Tuna, Dr. Mehmet Akif Soysal, Prof. Dr. Metin Toprak, Prof. Dr. Dimitrios Triantaphyllou ve Prof. Dr. O. Ismath Bacha gündemdeki son gelişmeleri değerlendirirken; Mustafa Özel, Pazarlamacı Halil’in yönetim felsefesini yazdı