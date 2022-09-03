Ekonomi Nadir elementte dengeler değişiyor Z RAPORUnun Eylül 2022 sayısı bayilerde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Nadir elementte dengeler değişiyor: Z RAPORU'nun Eylül 2022 sayısı bayilerde

Z Raporu, bu ayki kapak dosyasında ‘Türkiye’nin stratejik gücü: Nadir toprak elementi’ konusunu işliyor. Dosyada, teknoloji ürünlerinin imalatında kilit rol üstlenen nadir metalleri üreten ülkeler arasına Türkiye’nin de dahil olmasına dikkat çekiliyor. Türkiye’de bulunan 694 milyon tonluk rezerv ile Çin’in bu alandaki hakimiyetinin sona ereceği belirtiliyor.

Abone Ol Google News
Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Nadir elementte dengeler değişiyor: Z RAPORUnun Eylül 2022 sayısı bayilerde
Z RAPORU'nun Eylül 2022 sayısı bayilerde.

Ekonomi dergisi Z Raporu’nun eylül sayısı raflarda yerini aldı. ‘Türkiye’nin stratejik gücü: Nadir toprak elementi’ kapak dosyası ile okuyucularının karşısına çıkan Z Raporu, ayrıntılı analizleri ile ekonomideki son gelişmeleri yansıtmaya devam ediyor. Nadir toprak elementleri (NTE), modern yaşamın en temel parçalarından biri. Günümüzde 17 elementi barındıran nadir metaller grubu, teknoloji ürünlerinin imalatında kilit rol üstleniyor. Yıllar boyu bu elementlerin en büyük tedarikçisinin Çin olduğuna dikkat çeken Z Raporu, sahada dengelerin değiştiğini ve Türkiye’de bulunan 694 milyon tonluk rezerv ile Çin’in Nadir Toprak Elementi (NTE) hâkimiyetinin sona ereceğinin altını çiziyor.

ÇİP’İN JEOPOLİTİĞİ

  • Z Raporu’nun dosya konuları arasında bu ay çip krizi bağlamında ABD-Çin gerginliği de bulunuyor. “Yeni Soğuk Savaş’ta çip cephesi açılıyor mu?” sorusuna yanıt aranan dosya haberde, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Çin yönetiminin tüm uyarılarına rağmen geçen ayın başında gerçekleştirdiği Tayvan ziyareti sonrasında yaşanan gelişmeler değerlendiriliyor. Küresel ekonominin yürümesi için milimetrelerle hesaplanan çip teknolojisi hayati önem taşıyor. Küresel çip üretiminin yüzde 63’ünü tek başına gerçekleştiren Tayvan, bu jeopolitik ve ekonomik dengelerin tam ortasında yer alıyor.

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNDE TÜRKİYE’NİN ROLÜ ARTIYOR

Tarihin en büyük enerji krizini yaşayan Avrupa’nın, Rus gazına alternatif arayışları da Z Raporu’nun bu ayki inceleme konularından birini oluşturuyor. Rusya da alınan gazın miktarını tam olarak karşılayamasa da Avrupa Hazar gazının kapasitesini artırmayı planlıyor. Ancak, Ankara ile Bakü arasında imzalanan anlaşma gereği kapasite artırımından ilk olarak Türkiye yararlanıyor.

TÜRKİYE BÖLGESEL VERİ HUB’I OLUR MU?

  • Avrupa’ya taşınacak gazın miktarının artırılması ise Türkiye’nin inisiyatifinde. Dolayısıyla Türkiye tahıl koridorundan sonra bu kez de Avrupa’nın enerji krizini çözecek kilit ülke konumunda.
  • Her geçen gün artan büyük veri, bunların depolanması, kontrolü ve istenildiği zaman erişilebilir olması dünya çapında veri merkezi işletmeciliğinin hızlı bir gelişme göstermesini sağladı. Z Raporu’nun bu ay inceleme alanlarından biri olan haber dosyasında da Türkiye’nin veri merkezi hub’ı olma konusunda potansiyelini masaya yatırıyor.

Çekirdek enflasyonun düşmesi 2024’ü bulacak

Z Raporu eylül sayısında Fitch Rating baş ekonomisti Brian Coulton ile yapılan söyleşi de yer alıyor. Küresel fiyatların en yüksek seviyeleri kaydettiği ve merkez bankalarının bu artışları frenlemek için sıkı para politikalarına başvurduğu bu dönemde, mevcut politikaların durgunluğa neden olduğunu Z Raporu’na açıklayan Coulton, enflasyonda düşüş eğiliminin 2024’te başlayacağını belirtiyor.

Yazarlar gelişmeleri yorumladı

  • Z Raporu’nun yazar kadrosu, ekonomi gündemine dair görüşlerini okuyucuları için kaleme almayı sürdürüyor. Semra Karabaş, Prof. Dr. Murat Yülek, İbrahim Acar, Ali Saydam, Doç. Dr. Levent Yılmaz, Prof. Dr. Kadir Tuna, Dr. Mehmet Akif Soysal, Prof. Dr. Metin Toprak, Prof. Dr. Dimitrios Triantaphyllou ve Prof. Dr. O. Ismath Bacha gündemdeki son gelişmeleri değerlendirirken; Mustafa Özel, Pazarlamacı Halil’in yönetim felsefesini yazdı

2 aylık ihracat 250 milyar dolar: 21 sektör ihracatını artırdı
EKONOMİ
2 aylık ihracat 250 milyar dolar: 21 sektör ihracatını artırdı
Dikkat çeken keşif

Dikkat çeken keşif

​Türkiye minik Müslüme'ye ağlamıştı: Gerçek ortaya çıktı.
Üzücü sakatlık

Üzücü sakatlık

​Dorukhan Toköz oyundan sedyeyle çıktı.
Johnson, Türkiyenin vazgeçilmez küresel liderliğinden ötürü Erdoğanı tebrik etti

​Fenerbahçe, Batshuayi'yi KAP'a bildirdi.

​Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

​Bakan Nebati'den 'Borsa İstanbul' paylaşımı.

​Sürücüleri sevindiren haber: İşte yeni fiyatlar...

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar...

​Bakan Soylu: Edirne'ye giderken MİT ve Emniyet operasyonuyla yakalandı.

Domuz saldırısına uğradı, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.