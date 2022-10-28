Negmar Shipping Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koç: Türkiye dünya LPG ticaretinde çok büyük bir dağıtım merkezi oluyor

Geçtiğimiz yıllarda dünyanın pek çok ülkesinde düzenlenen LPG konferansının bu seneki durağı Türkiye oldu. 27-28 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen konferansa yerli ve yabancı pek çok firma katıldı.

Konferansa katılan Negmar Shipping Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koç, LPG'nin kullanım alanlarını ve Türkiye'nin LPG ihracatındaki rolünü değerlendirdi. Rusya-Ukrayna savaşının ardından başlayan Avrupa'daki enerji krizine dikkat çeken Koç, "Türkiye stratejik konumu ve sahip olduğu donanımı itibariyle önemli bir noktada. Bunun LPG noktasında büyük etkisi var." dedi.

"TÜRKİYE'DE DÖRT MİLYON TON LPG TÜKETİMİ VAR"

LPG'nin kullanım alanlarına ilişkin bilgi veren Koç, şu açıklamalarda bulundu:

"Tarım ve hayvancılıktan tutun sanayide pek çok alana kadar LPG'nin kullanım alanları var. LPG hem petrol artığı olarak hem de doğal gazla elde ediliyor. Türkiye'nin 4 milyon ton LPG tüketimi var. Biz bunun 3 milyon tonunu ithal ediyoruz. Dünya LPG ticareti 150 milyon ton civarında. En büyük satıcıları Amerika, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dır. En büyük alıcı ise Çin, Japonya, Kore, Hindistan, Endonezya ve Türkiye. Türkiye bu konuda hem tüketici olarak hem ithalatçı olarak hem de endüstride uzman olarak çok önemli. "

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"TÜRKİYE LPG TİCARETİNDE ÇOK BÜYÜK PAY ALABİLİR"

Türkiye'nin uluslararası LPG ticaretinde çok önemli konumda olduğunu vurgulayan Koç, şöyle konuştu:

"Özellikle bölgesel ihracatta Avrupa'nın LPG ithalatında Türkiye önemli bir rol alabilir diye düşünüyorum. Çünkü özellikle bu Rusya enerji krizinden sonra LNG ve naturelgaz dediğimiz doğalgaz çok pahalandı ve çok bulunamaz oldu. Avrupa'da şu anda özellikle üretici fabrikalar tekrar LPG kullanımına dönüyorlar. Türkiye bu konuda çok büyük bir dağıtım merkezi oluyor. Bizim depolama kapasitemiz var. Endüstriyi bilen çok sayıda profesyonelimiz var. Türkiye dünya LPG ticaretinde ve taşımacılığında çok büyük bir pay alabilir. Buna imkanı var."