New York borsası yükselişle açıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya turu sürerken, hafta sonu Malezya, Kamboçya, Tayland ve Vietnam ile ticaret konusunda anlaşmalara varıldığı duyuruldu. Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile perşembe günü Güney Kore'de gerçekleştireceği toplantı öncesinde iki ülkeden üst düzey yetkililer, ticaret çerçevesini belirlemek üzere bir araya geldi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump'ın Çin'e yüzde 100 ek tarife uygulama tehdidinin kendisine büyük bir müzakere kozu verdiğini ifade ederek, bunun önüne geçecek önemli bir çerçeveye ulaşıldığını düşündüğünü söyledi. Bessent, Çin'in kritik minerallere yönelik ihracat kontrollerini ertelemesini beklediğini de dile getirdi.