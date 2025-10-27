İstanbullular dikkat: 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenecek etkinlikler dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. İşte, alternatif güzergahlar.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İstanbul trafiğine düzenleme yapıldı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, "Cumhuriyet Bayramı'nın 102. Yıl Dönümü Kutlamaları" kapsamında, 29 Ekim Çarşamba günü saat 05.45'ten itibaren program bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Bu kapsamda belirlenen yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:
Bu yollara alternatif güzergah olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecek.