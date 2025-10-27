Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi

09:2727/10/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Dev dalgaların oluşması nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Dev dalgaların oluşması nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İDO ve Şehir Hatları, İstanbul’da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından İstanbul’da yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı deniz ulaşımda aksamalar meydana geldi. Dev dalgaların oluşması nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada,
"Elverişsiz hava şartları sebebiyle Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır"
ifadelerine yer verildi.
İDO’dan yapılan açıklamada da,
"Olumsuz hava şartları nedeniyle Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.05 ve Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 11.30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık"
denildi.
#İDO
#Şehir Hatları
#İstanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çukurova Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kuraları çekildi mi? İŞKUR Gençlik kura sonuçları sorgulama ekranı