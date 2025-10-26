Yeni Şafak
İstanbul'da pazartesi günü kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

11:4226/10/2025, Pazar
AA
Kent genelinde metrekareye 10 ila 30 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazartesi günü kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına konusunda vatandaşları uyardı. Kentte metrekareye 10 ila 30 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre,
son meteorolojik değerlendirmeler kapsamında, hafta sonu ılık ve parçalı bulutlu seyreden havanın pazartesiden itibaren yerini kuvvetli sağanak ve fırtınaya bırakması öngörülüyor.

Rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde eserek, hızının saatte 65 kilometreye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Yollarda su birikintileri ve ani su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarılıyor.

İstanbul'da sağanağın salı günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Çarşambadan itibaren ise havanın parçalı ve az bulutlu bir görünüme kavuşması öngörülüyor.




