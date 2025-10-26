İstanbul'da pazartesi günü kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

son meteorolojik değerlendirmeler kapsamında, hafta sonu ılık ve parçalı bulutlu seyreden havanın pazartesiden itibaren yerini kuvvetli sağanak ve fırtınaya bırakması öngörülüyor.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre,

Rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde eserek, hızının saatte 65 kilometreye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da sağanağın salı günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Çarşambadan itibaren ise havanın parçalı ve az bulutlu bir görünüme kavuşması öngörülüyor.