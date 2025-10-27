Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son dakika hava durumu tahmin verilerini ve güncel tahmin raporunu yayımladı. Buna göre önümüzdeki günlerde aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok ilde kuvvetli sağanak etkili olacak. Öte yandan AKOM'dan da bir uyarı geldi, yapılan açıklamaya göre İstanbul’da rüzgar kuvvetini artırarak zaman zaman fırtına şeklinde esecek..

1 /6 Yeni haftanın ilk gününden hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, İstanbul, İzmir ve Manisa çevreleri için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıladı. AKOM’dan yapılan açıklamada İstanbul’da kilometreye 30 kilo yağış düşebileceği açıklanmıştı. Ayrıca Marmara Bölgesi’nin bazı kentleri için dolu tehlikesi de var.

2 /6 HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ GÜN GÜN PAYLAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul özelinde paylaştığı 5 günlük hava durumu tahminine göre megakentte yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor. Salı günü de yağışların sağanak şeklinde devam edeceği değerlendiriliyor. İstanbul'da beklenen meteorolojik görünüm şu şekilde:

3 /6 AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN UYARI

AKOM tahminlerine göre, pazartesi günü İstanbul’da rüzgar kuvvetini artırarak zaman zaman fırtına şeklinde esecek. Metrekareye 10 ila 30 kilogram sağanak yağış düşmesi bekleniyor. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazartesi günü için kent genelinde, etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarıda bulundu. Tahminlere göre, hafta başı rüzgar kuvvetini arttırarak zaman zaman fırtına şeklinde esecek ve metrekareye 10 ila 30 kilogram arasında sağanak yağış düşecek. Haftanın geri kalanında hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredeceği, salı günü de sağanak yağış beklenirken, çarşambadan itibaren havanın parçalı ve az bulutlu bir görünüm kazanmasının ön görüldüğü belirtildi. Su baskını uyarısı AKOM, yoğun yağışın yollarda göllenmelere, ani su baskınlarına neden olabileceğini duyurarak vatandaşlara uyarıda bulundu.









4 /6 BU HAFA HAVA NASIL? 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahmin raporuna göre yarın yurdun Marmara ve Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyor.





5 /6 Salı günü için yapılan tahminde ise aralarında İstanbul'un da bulunduğu Marmara'da, Ege'de, İç Anadolu'da ve Karadeniz'de yağış görülecek. Çarşamba gününün raporuna göre de Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki birkaç ilde yağışlar etkili olacak. Perşembe günü yurdun herhangi bir noktasında sağanak beklenmiyor. Cuma günü yurdun herhangi bir noktasında sağanak beklenmiyor.





