İstanbul'da yarın (27 Ekim Pazartesi) okullar tatil mi? Haftanın ilk günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Valilik ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan güncel hava durumu değerlendirmelerine göre, İstanbul'da 27 Ekim Pazartesi günü fırtına ve yerel sağanak yağışların beklendiği bildirildi. MGM hava durumu tahminlerinin ardından İstanbul Valiliği de kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. İstanbul'da beklenen kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış dolayısıyla okulların tatil edilip edilmediği de merak edilen konulardan. İşte Meteoroloji ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan hava durumu uyarıları.





İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (27 EKİM 2025)

İstanbul'da yarın okulların tatil edilmesine yönelik resmi bir açıklama yer almıyor. Öğrenciler 27 Ekim Pazartesi günü eğitimlerine devam edecek. Valilik tarafından tatil kararı çıkması durumunda haberimizde paylaşacağız.





METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) resmi internet adresinde (www.mgm.gov.tr) 26 Ekim tarihli hava durumu tahminleri ve açıklamaları şu şekilde yer aldı;

Denizlerimizde (Marmara ve Kuzey Ege) Fırtına Bekleniyor

Marmara'nın güneyinde rüzgarın yarın (27.10.2025) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün (27.10.2025 Pazartesi) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.





Kuzey Ege’de rüzgarın yarın (27.10.2025) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün (27.10.2025 Pazartesi) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı

27.10.2025 07.00-27.10.2025 20.00

METEOROLOJİ HAFTALIK HAVA TAHMİNİ

(27 Ekim - 2 Kasım 2025)

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARDI

İstanbul Valiliğinin resmi X hesabından (@TC_İstanbul) 26 Ekim 2025 tarihli paylaşımında şu açıklamalara yer verildi;





Marmara'nın güneyinde rüzgarın yarın (27.10.2025) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün (27.10.2025 Pazartesi) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.





AKOM'DAN KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazartesi günü kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına konusunda vatandaşları uyardı.





AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, son meteorolojik değerlendirmeler kapsamında, hafta sonu ılık ve parçalı bulutlu seyreden havanın pazartesiden itibaren yerini kuvvetli sağanak ve fırtınaya bırakması öngörülüyor.





Rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde eserek, hızının saatte 65 kilometreye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.





Kent genelinde metrekareye 10 ila 30 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülüyor. Yollarda su birikintileri ve ani su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarılıyor.





İstanbul'da sağanağın salı günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Çarşambadan itibaren ise havanın parçalı ve az bulutlu bir görünüme kavuşması öngörülüyor.







