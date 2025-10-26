28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? Okullar üniversiteler tatil mi? 2025 Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi belli oldu

2025 yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, milyonlarca vatandaş “28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi?” sorularının cevabını araştırıyor. Tatil planı yapmak isteyen çalışanlar ve öğrenciler, bu yılki resmi tatil günlerinin nasıl denk geldiğini merak ediyor. İşte 2025 Cumhuriyet Bayramı tatil detayları…





29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor?

2025 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi bu tarih, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanacak. Kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör çalışanı bu tarihte izinli olacak.





28 Ekim 2025 yarım gün mü?

Resmî Gazete’de yer alan bilgilere göre, Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim saat 13.00’ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü tam gün olarak devam eder. Yani 28 Ekim Salı günü kamu kurumlarında yarım gün mesai yapılacak. Özel sektör çalışanları da şirket politikalarına göre o gün öğleden sonra izinli sayılabilir veya yarım gün çalışma düzenine geçebilir.





1,5 günlük resmi tatil fırsatı

Bu yıl 29 Ekim’in Çarşamba gününe denk gelmesi nedeniyle, çalışanlar için 1,5 günlük resmi tatil olacak. Ancak bazı kurumlar 30-31 Ekim günlerini de idari izin olarak planlarsa, tatil süresi hafta sonuyla birleşip 5 güne kadar uzayabilir.





Okullar ve kamu kurumları tatil mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, okullar 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim günü tamamen tatil olacak. Aynı şekilde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında da çalışma saatleri 28 Ekim Salı günü öğle saatine kadar sürecek.





29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi

28 Ekim 2025 Salı: Yarım gün resmi tatil

29 Ekim 2025 Çarşamba: Tam gün resmi tatil

Toplam tatil süresi: 1,5 gün