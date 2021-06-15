Pandemi sürecinde, on yıllar alması beklenen teknoloji ve yeniliklere uyum süreci neredeyse bir yıla sığdı. Korona günlerini biraz daha yaşanabilir kılan bir meslek grubu da hayatımıza girdi. Onlar evlere sipariş götüren kuryeler. Bir dönemin bakkal çıraklarıyla başlayan sonrasında restoranların kapıya teslim hizmetiyle devam eden bu iş zaten varlığını sürdürüyordu. Z Raporu dergisi, haziran ayı saysında Orhan Orhun Ünal imzalı ‘Pandeminin kahramanları’ başlıklı araştırmayı sayfalarına taşıdı.

SİPARİŞİN İSTEDİĞİN ZAMAN KAPINDA

Belki 2 yıl önce tembel işi veya gençlerin tercihi olarak kabul edilebilecek kapıya teslim sipariş, kısıtlama dönemiyle birlikte vazgeçilmezimiz haline dönüştü. Kısıtlamalarla geçen günlerimizi de daha katlanabilir kıldıkları gibi telefonumuzdaki bir uygulamayla ihtiyacımız olan ürün istediğimiz saatte kapımıza gelir oldu. Bu özelliği ile teknolojiye en uzak kesimlerden 65 yaş üstü vatandaşlara kadar herkesin gözdesi haline dönüştü.

GECE GÜNDÜZ MESAİ

Pandeminin kahramanları terimini hak eden çalışanlar, gece gündüz demeden hava koşulları ne olursa olsun en temel gereksinimlerimizi karşıladı. Yoğun mesaileri sayesinde bir nebze de olsa çarşı-pazar kalabalıklarının azalmasına yardımcı oldular. Bazıları motor üzerinde bazıları da araçlarla ihtiyaca cevap vermeye çalıştı.

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EKONOMİNİN ÇARKLARI DÖNDÜ

Farklı eleştirilere konu edilseler de yaptıkları hizmet sayesinde gıda başta olmak üzere onlarca sektörün işlerinin sürmesine katkı yaptılar. Bu sayede paket servisi yapan küçük esnafa da nefes aldırdı. Eve servis işi, binlerce kişiye istihdam olanağı sağladı. Bu model sayesinde yeni iş alanları oluşturuldu. Evden verilen siparişler sayesinde harcamalarda sert düşüş önlenmiş ve ekonomik çarkları dönmüş oldu.

Mutlu Erturan

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan’a göre Pandemi döneminde her 10 işletmeden 7’si için fiziksel mağaza satışları azalırken, Hepsiburada olarak, platform üzerinden satış yapan işletmelerin e-ticaret satışlarındaki artışı ortalama yüzde 40 oldu. Erturan süreci şöyle anlattı: “Ekosistemimizdeki işletmelerle, 1,6 milyonu doğrudan olmak üzere toplam 3,5 milyon kişinin geçimine katkı sağlıyoruz. 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 66 büyüyerek 226 milyar TL büyüklüğe ulaşan e-ticaret sektörü, perakende içindeki payını artırmayı sürdürecek. Her 3 işletmeden 1’ini e-ticaretle tanıştıran e-ticaret platformu konumundayız. İş ortaklarımız arasındaki işletmelerin sayısı ise pandemi döneminde 2’ye katlandı.”

BİNLERCE KİŞİYE İSTİHDAM