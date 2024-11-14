ABD seçimlerinin ardından piyasalar, Trump etkisinde kalmaya devam ediyor. Altın fiyatları, faiz indirimlerinin hızına yönelik belirsizlikle doların ve tahvil getirilerinin yükselmesinin baskısı altında kalarak üst üste beşinci seansta da gerileyerek sekiz haftanın dip seviyesini gördü. Ralliyi sürdüren Bitcoin ise 93 bin doların üzerine yükseldi. Peki, piyasalar bundan sonra ne olacak? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten bitcoin ve altın için dikkat çeken 'savaş' değerlendirmesi...
ABD'nin ikinci kez başkanı seçilen Donald Trump'ın zaferi sonrası güçlenen dolar endeksi, altın fiyatlarında sert kayıpları peş peşe getirdi.
Dolar endeksi bir yılın zirvesini görerek 106,781 seviyesine yükseldi ve 2 Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Ons altın ne kadar?
Ons altın güne 2574 dolardan başladı.
Gram altın ne kadar?
Dünü 2 bin 232 lira ile 2 bin 893 lira aralığında geçiren gram altın günü 2 bin 838 lirada tamamladı.
- Çeyrek altın
- 4.804,00
- 4.864,00
- Yarım altın
- 9.607,00
- 9.722,00
- Tam altın
- 19.280,23
- 19.658,71
Bitcoin'de yeni rekor
Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ilk kez 90 bin doları aşarak rekor tazeledi.
- Trump’ın yeniden ABD başkanı seçilmesiyle hafta boyunca rallisini sürdüren bitcoin çarşamba akşamıyüzde 5’in üzerinde yükselişle 93 bin doların üzerine yükseldi.Bitcoin 5 kasımdaki ABD başkanlık seçiminden bu yana yüzde 32’lik artış kaydetti.
- Blackstone Capital Yönetici Ortağı Carl Szantyr,“Yeni siyasi ortam, kripto para varlıklar için daha net düzenlemeler getirebilir, bitcoin rezervi ve bitcoin madenciliğinde büyüme gibi stratejik gelişmeleri tetikleyebilir”değerlendirmesini yaptı.
Altın mı yoksa bitcoin mi?
'2025'de 100 bin dolar seviyesinin üzerini test edebilir'
Dolar/TL güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 34,3440 liradan, euro 36,3270 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,3420 liradan alınan dolar, 34,3440 liradan satılıyor.
36,3250 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,3270 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,3410 lira, euronun satış fiyatı ise 36,5450 lira olmuştu.
Borsa'da son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre güne 53,98 puan ve yüzde 0,58 yükselişle 9.354,28 puandan başladı.
- Bankacılık endeksi yüzde 0,74, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,80 ile gıda içecek, en çok kaybettiren sektör endeksi ise yüzde 0,59 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,80 değer kazanarak 9.300,30 puandan tamamladı.
Küresel piyasalarda, gelecek dönemde yaşanabilecek olası korumacı politikaların enflasyon baskısını yeniden güçlendirebileceği endişesiyle yön arayışı devam ederken, gözler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik görünüme ilişkin yapacağı açıklamalara çevrildi.
- Dün, ABD'de açıklanan enflasyon verileri beklentilere paralel gerçekleşse de, verinin alt kalemlerinden alınan sinyallerin Fed'in enflasyonla mücadelesini öngörülenden daha uzun sürede tamamlayabileceği endişesini destekledi.
Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de Fed Başkanı Powell'ın konuşması, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Avro Bölgesi'nde büyüme, sanayi üretimi ve ECB toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.250 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.400 ve 9.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.