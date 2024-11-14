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Piyasalarda Trump etkisi sürüyor! Biri dibi biri zirveyi gördü: '2025'te savaşa hazır olun' uyarısı

Piyasalarda Trump etkisi sürüyor! Biri dibi biri zirveyi gördü: '2025'te savaşa hazır olun' uyarısı

Seren Som
10:3514/11/2024, Perşembe
G: 14/11/2024, Perşembe
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ABD seçimlerinin ardından piyasalar, Trump etkisinde kalmaya devam ediyor. Altın fiyatları, faiz indirimlerinin hızına yönelik belirsizlikle doların ve tahvil getirilerinin yükselmesinin baskısı altında kalarak üst üste beşinci seansta da gerileyerek sekiz haftanın dip seviyesini gördü. Ralliyi sürdüren Bitcoin ise 93 bin doların üzerine yükseldi. Peki, piyasalar bundan sonra ne olacak? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten bitcoin ve altın için dikkat çeken 'savaş' değerlendirmesi...

ABD'nin ikinci kez başkanı seçilen Donald Trump'ın zaferi sonrası güçlenen dolar endeksi, altın fiyatlarında sert kayıpları peş peşe getirdi.

Dolar endeksi bir yılın zirvesini görerek 106,781 seviyesine yükseldi ve 2 Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Ons altın ne kadar?

Dolar endeksinde görülen sert yükselişin etkisiyle baskı altına giren ons altın
2 bin 555 dolara
kadar geriledi.
Dünü 2 bin 52 dolar ile 2 bin 612 dolar aralığında geçiren ons altın günü
2 bin 573 dolar
seviyesinde tamamladı.

Ons altın güne 2574 dolardan başladı.

Yeni günde ise sabah seansında 09.27'de 2 bin 559 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın ne kadar?

Dünü 2 bin 232 lira ile 2 bin 893 lira aralığında geçiren gram altın günü 2 bin 838 lirada tamamladı.

Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde
2 bin 824 lirada
bulunuyor.
Kapalıçarşı'da gram altın 2944 liradan alınırken 2984 liradan satılıyor.

  • Çeyrek altın
  • 4.804,00
  • 4.864,00

  • Yarım altın
  • 9.607,00
  • 9.722,00

  • Tam altın
  • 19.280,23
  • 19.658,71

Bitcoin'de yeni rekor

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ilk kez 90 bin doları aşarak rekor tazeledi.

  • Trump’ın yeniden ABD başkanı seçilmesiyle hafta boyunca rallisini sürdüren bitcoin çarşamba akşamı
    yüzde 5’in üzerinde yükselişle 93 bin doların üzerine yükseldi.
    Bitcoin 5 kasımdaki ABD başkanlık seçiminden bu yana yüzde 32’lik artış kaydetti.
Kripto para birimi 23 Ocak’ta 38 bin 505 dolarla yılın en düşük seviyesine gerilemişti.
  • Blackstone Capital Yönetici Ortağı Carl Szantyr,
    “Yeni siyasi ortam, kripto para varlıklar için daha net düzenlemeler getirebilir, bitcoin rezervi ve bitcoin madenciliğinde büyüme gibi stratejik gelişmeleri tetikleyebilir”
    değerlendirmesini yaptı.

Altın mı yoksa bitcoin mi?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Donald Trump yeniden seçildi, piyasalar karıştı. Bitcoin 90 bin 69 dolar seviyesine yükselirken, ons altın (xau/usd) 2 bin 589 dolar seviyesine geriledi.
Trump seçildikten sonra kripto para yatırımcıları bayram ederken, altın yatırımcıları üzgün. Trump'ın seçilmesi için dua edenlerin duası kabul oldu.
Altın tarafında benim için zaten sürpriz yok. 12 gündür beklediğimiz o düşüşler gerçekleşti. Yatırımcılar artık şunu sormaya başladı "Kripto paralar ne kadar yükselecek, altın fiyatları ne kadar daha düşecek?"
Kişisel öngörüm şu "2025'te Bitcoin-Altın savaşına hazır olun!"
Kripto para piyasasındaki yatırımcılar sabrı öğrendi. 3 yıldır sabırla zararlarının kapanması beklediler. Rakamsal olarak kazanmış olabilir ama zaman zararı ayrı bir konu. Son iki haftadır altın satanlar kripto para satın aldı. Modern teknolojide dünya genelindeki sanal işlemler öyle diyor.
Peki Bitcoin-Altın savaşı neden olur, kim kazanır?
Kripto para piyasası modern sistemin gerçek piyasasıdır.
Milyar dolarlık piyasaya arkayı dönmek yanlış olur. Sadece vergi kısmına odaklanmak, bu teknoloji için gereken yatırımları yapmamak, pastadan pay almamak da yanlış olur. Önce kripto para piyasasını resmi olarak herkesin tanıması gerek. Donald Trump seçim meydanlarında boşuna mı vaadlerde bulundu? Akıllı adam, ne zaman ne kazanacağını biliyor.

'2025'de 100 bin dolar seviyesinin üzerini test edebilir'

Donald Trump ve Elon Musk'ın el ele vererek bu piyasayı coşturacağına kesin gözüyle bakıyorum. Hatta Bitcoin 2025'de 100 bin dolar seviyesinin üzerini test edebilir diye tahmin ediyorum. Ancak dünyada tüm merkez bankaları fiziki altın stoklarını artırıyor, 3. Dünya Savaşı hazırlığı yapılıyor. Fiziki talep dünya genelinde devam ediyor. Hem yatırımcılar hem de bankalar.
Önce fiziki varlıklara yatırım yapanlar ile dijital varlıklara yatırım yapanların yarışını göreceğiz. Üç yıldır zarar eden kripto para yatırımcıları daha gür bir sesle piyasaya döndüklerini haykıracaklar. Zaten bugünleri bekliyorlardı.
Ama manipülasyon fiyatlamasına daha çok maruz kalacaklarını bilmeleri gerekiyor. Çünkü karşılarında ulus devletlerin tehdidi hep var olacak.
Trump, dijital varlıkları desteklemeye devam etse de savaş ve merkez bankalarının fiziki alımları devam ediyor.
ABD'nin 8 bin 133 ton altın rezervi olduğu belirtiliyor ancak bu ne kadar doğru?
Kişisel düşüncem altın rezervinin o kadar olmadığı yönünde. 2025'de ABD'nin altın rezervi gündeme gelirse gerçekte fiziki altın talebi daha da artar. Altın her ne kadar çok konuşulsa da, fiziki altın dünyanın ihtiyacını karşılamayabilir.
Teknoloji sektörüne ve sürekli yenilenen teknolojilere fiziki altın lazım. Dünya genelinde yer altındaki altın madenleri azalmaya devam ediyor. Normal de 1 ton toprağın içinde 7-8 gram altın çıkarken şimdi 2-3 grama kadar düştü. Küresel ısınma yer altındaki altın miktarını daha da artırabilir.
Sonuç
2025 itibariyle Altın-Bitcoin savaşı yeniden başlar.
Altın-Bitcoin kıyaslaması yeniden alevlenir. 2025'de en çok Altın-Bitcoin arasında takas gerçekleşir. Gençler Bitcoin'den, gelenekçiler Altın'dan vazgeçmez. Bu yarışın kazananı bu iki varlığın sahibi olur. Kaybedeni ise kenarda izleyen olacak."

Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 34,3440 liradan, euro 36,3270 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,3420 liradan alınan dolar, 34,3440 liradan satılıyor.

36,3250 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,3270 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,3410 lira, euronun satış fiyatı ise 36,5450 lira olmuştu.

Borsa'da son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre güne 53,98 puan ve yüzde 0,58 yükselişle 9.354,28 puandan başladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 0,74, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,80 ile gıda içecek, en çok kaybettiren sektör endeksi ise yüzde 0,59 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,80 değer kazanarak 9.300,30 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, gelecek dönemde yaşanabilecek olası korumacı politikaların enflasyon baskısını yeniden güçlendirebileceği endişesiyle yön arayışı devam ederken, gözler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik görünüme ilişkin yapacağı açıklamalara çevrildi.

  • Dün, ABD'de açıklanan enflasyon verileri beklentilere paralel gerçekleşse de, verinin alt kalemlerinden alınan sinyallerin Fed'in enflasyonla mücadelesini öngörülenden daha uzun sürede tamamlayabileceği endişesini destekledi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de Fed Başkanı Powell'ın konuşması, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Avro Bölgesi'nde büyüme, sanayi üretimi ve ECB toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.250 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.400 ve 9.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.


#Ekonomi
#Altın
#Bitcoin
#Yatırım
#İslam Memiş

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