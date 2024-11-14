Milyar dolarlık piyasaya arkayı dönmek yanlış olur. Sadece vergi kısmına odaklanmak, bu teknoloji için gereken yatırımları yapmamak, pastadan pay almamak da yanlış olur. Önce kripto para piyasasını resmi olarak herkesin tanıması gerek. Donald Trump seçim meydanlarında boşuna mı vaadlerde bulundu? Akıllı adam, ne zaman ne kazanacağını biliyor.