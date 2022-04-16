Ruslara konut satışı 3 ayda % 63,6 arttı

Türkiye genelinde gerçekleşen konut satışlarında geçen ay 134 bin 170 adetle tüm zamanların mart ayı rekoru kırıldı. TÜİK verilerine göre, martta 23 bin 974 adetle İstanbul zirvede yer alırken, İstanbul’u 12 bin 609 adetle Ankara, 8 bin 51 ile İzmir takip etti.

İPOTEKLİ SATIŞ YÜZDE 29 YÜKSELDİ

Ülke genelinde ipotekli konut satışları martta yıllık bazda yüzde 38,8 artış göstererek 30 bin 271 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 22,6 olarak gerçekleşti. Ocak-mart döneminde yapılan ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,7 artışla 68 bin 342 olarak kaydedildi. Ocak-mart dönemi konut satışları ise yüzde 21,7 artışla 320 bin 63 adede yükseldi. Yabancılara yapılan konut satışı martta yüzde 31 artarak 5 bin 567’ye ulaştı. İlk çeyrek satışları ise yüzde 45,1 yükselişle 14 bin 344 adet olarak gerçekleşti. Bu rakam tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek verisi olarak kayıtlara geçerken böylelikle hem martta hem de ilk çeyrekte tüm zamanların rekoru kırıldı. İlk çeyrekte yabancılara satılan konutların toplam içerisindeki payının yüzde 4,5 olduğu görüldü.

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Nazmi Durbakayım

İLK TERCİHLERİ İSTANBUL

İlk çeyrekte yabancıların en çok konut aldığı il, 5 bin 974 adetle İstanbul oldu. Yabancılara satılan konutların yüzde 41,6’sı megakentten gerçekleşti. İstanbul’u 3 bin 447 adetle Antalya, 904 ile Ankara, 664 ile Mersin, 452 ile Bursa izledi. Yalova, İzmir, Samsun, Sakarya ve Trabzon da ilk 10’da yer aldı. Ocak-mart döneminde en çok konut alan ülke vatandaşları arasında ilk sırayı 2 bin 256 ile İranlılar alırken, onları 1.887 ile Iraklılar takip etti.

617 ALMAN KONUT ALDI

Rusların konut yatırımı yüzde 63,6’lık artışla 1.535 adede yükseldi. Ruslara satış oranının, yabancılar genelindeki artış yüzdesi olan yüzde 45,1’in 18,5 puan üzerinde kalması dikkati çekti. Söz konusu dönemde Almanya vatandaşları 617, Kazakistanlılara 570, Afganistan uyruklulara 486, Kuveytlilere 382 adet konut satıldı. Ukrayna, Yemen ve Ürdün vatandaşları da ilk 10’da yer aldı.

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Yabancılar için cazip ülkeyiz

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, yabancıya satışlarda 5 bin sınırının aşılmasının, yurt dışı döviz girdisine ivme kazandığınının göstergesi olduğunu söyledi. Gayrimenkul satışı vasıtasıyla yabancılara verilecek vatandaşlık hakkına kavuşmak için alt limitin 400 bin dolara çıkarılmasının sektörde farklı beklentilere neden olduğunu dile getiren Durbakayım, “Yabancılara gerçekleştirilen konut satışları hız kesmeden devam eder ve ülkemize önemli miktarda döviz girdisi sağlanır” ifadelerini kullandı.

DÖVİZİN ETKİSİ VAR

Özyurtlar Holding Başkanı Tamer Özyurt da, “Satış rakamları yabancı yatırımcının ülkemize olan bakış açısının hiç değişmediğini ve artan güvenini gösteriyor. Dövizin yüksek olması, fiyatları yabancı yatırımcı açısından cazip kılıyor. Hedefimizde sadece Orta Doğu değil Avrupa, Afrika ve Orta Asya ülkeleri olmalı, oralarda da potansiyel bulunuyor” diye konuştu.

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