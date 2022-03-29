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Ekonomi Savaşan iki ülke İstanbulda bir araya gelince petrolde büyük düşüş yaşandı
DÜNYA EKONOMİSİ

Savaşan iki ülke İstanbul'da bir araya gelince petrolde büyük düşüş yaşandı

Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından tarafların iki gün sürecek müzakereler için İstanbul'da bir araya gelmesinin ardından petrol fiyatlarında hızlı bir düşüş yaşandı. Dün 120 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyat uluslararası piyasalarda 108,47 dolara kadar geriledi.

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Haber Merkezi AA
Rusya ve Ukrayna İstanbulda bir araya gelince petrolde büyük düşüş yaşandı: Bren petrolün varil fiyatı ne kadar oldu?
Foto/arşiv

Dün 119,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 109,49 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,93 azalışla 108,47 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 104,81 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından tarafların iki gün sürecek müzakereler için İstanbul'da bir araya geleceğine yönelik gelişmeler etkili oldu.

Müzakerelerin olumlu sonuçlanması halinde Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesi yönünde beklentiler ve petrol arzı endişelerinin hafiflemesi fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.

Çin'de artan Kovid-19 vakaları karşısında hükümetin kapanma tedbirini devreye almasıyla dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden olan ülkede talebin düşeceğine yönelik endişeler de fiyatları baskılayan başka bir unsur oldu.

Çin'in en büyük kenti Şanghay'da iki kısım halinde beşer gün karantina uygulanmasına karar verilmişti. Ülkenin finans merkezi olarak tanımlanan Şanghay, Çin'in petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 4'ünü oluşturuyor. Kapanma tedbirlerinin başka bölgelere de genişletileceği beklentileri fiyatları daha da baskılıyor.

Öte yandan, piyasalar, perşembe günü gerçekleştirilecek 27'inci Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'na odaklandı. Grubun arz daralmasına karşın hızlı reaksiyon veremeyeceği ve mevcut üretim politikasına devam edeceği düşünülüyor.

OPEC grubu, petrol açığını kapatmak ve fiyatları düşürmek için küresel pazara daha fazla ham petrol pompalama yönündeki ana tüketici ülkelerin çağrılarına rağmen, bunlara olumlu yanıt vermiyor.

Brent petrolde teknik olarak 109,76 ile 110,29 dolar aralığının direnç, 108,30 ile 107,37 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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