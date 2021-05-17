Sağlık turizmine 125 bin kişi geldi

Sağlığına kavuşmak ve estetik görünümünü değiştirmek isteyenlerin adresi Türkiye oldu. Koronavirüs salgını öncesi 2019’da 3 milyar dolar büyüklüğe ulaşan, Kovid-19 nedeniyle 2020’nin ikinci yarısından itibaren gelirleri azalan sektör, kayıpların telafisi için 17 Mayıs sonrasına hazırlanıyor. Türkiye’ye ciddi döviz girdisi sağlayan sağlık turizminde bu yılın ilk çeyrek rakmlarını Türk Sağlık Turizm Derneği (TÜSATDER) paylaştı. Rakamları açıklayan TÜSATDER Başkanı Uzman Dr. Servet Terziler, şu bilgileri verdi:

“2019 yılındaki verilere bakıldığında, sadece saç ekimine bir yılda gelen sayısının 700-750 bin civarında olduğu biliniyor. Bu rakamı çeyrek bazlı düşünürsek yaklaşık 180 bin kişiye karşılık geliyor. İlk üç aylık performansa bakıldığı zaman saç ekimlerinin yüzde 50 oranında düşüşte olduğunu söylemek zorundayız. Kabaca Türkiye saç ekimi, göz, diş ve genel sağlık turizmi anlamında bu yılın ilk çeyreğinde 125 bin hastayı ağırladı. Kovid kaynaklı bu düşüşe rağmen, geride bıraktığımız son bir yılda, cesur insanların ülkeleri kapansa bile farklı ülkelere aktarma yaparak Türkiye’ye estetik ameliyat ve saç ekimi yaptırmaya geldiğini gördük. Bu yılın ilk çeyreğinde, 2019 rakamlarının ancak yüzde 50’sini yakaladığımızı söylemek yerinde olur.”

TEDAVİDE AVRUPALI TURİSTİN TERCİHİ

Türkiye’yi tedavi için tercih eden sağlık turistlerinin ağırlıklı Avrupa ülkelerinden geldiğine işaret eden TÜSATDER Başkanı Terziler, “Bu dönemde Hollanda, Fransa, Almanya, Belçika gibi ülkelerden hastalarımız gelmeyi sürdürdü. Avrupa dışında Asya Bölgesi de Türkiye’nin sağlık turizmi alanında en üst ligde mücadele ettiğini gördü. Bu bağlamda ilk çeyrekte Hindistan’dan gelen misafirlerimiz de oldu. Avrupa’nın kuzeyi, Rusya ve Türki Cumhuriyetler, sağlık turizmi ve tedavi için ülkemizi tercih ediyor. Sağlık turistleri ülkemizde en fazla saç ekimini tercih ediyor. İkinci olarak estetik operasyonlar, üçüncü olarak diş tedavileri için geliyorlar. Bunu sırasıyla göz, medikal estetik uygulamaları ve genel sağlık hizmetlerinin takip ettiğini söyleyebilirim” dedi.

REKLAM

AÇILMA SONRASINDA KAYIP TELAFİ EDİLİR