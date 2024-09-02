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Ekonomi

Sanayi demir ağlarla bağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, iç kesimlerdeki sanayi bölgelerini limanlara bağlama çalışmalarını sürdürüyor. 6 ay içerisinde ihale edilmesi ve projelendirilmesi beklenen 9 hat bulunuyor. Bu yollar, Türkiye ve Irak arasındaki Kalkınma Yolu'na da bağlanacak.

Mehmet Güney
04:00 - 2/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:12 - 2/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Çukurova, Filyos, Karasu-Akçakoca-Zonguldak demiryolu projeleri ihale edilmesi planlanıyor. Bu yollar, Türkiye ve Irak arasındaki Kalkınma Yoluna bağlanacak. Böylece iç kesimlerdeki sanayi bölgeleri limanlarla entegre edilecek. Aksaray-Ulukışla-Yenice ile Demiryolu-Hassa demiryolu inşaatı ve projelendirmeleri de yapılacak. Divriği-Kars arasında da tren hatların yenilenmesi planlanıyor.

İHALESİ YIL BİTMEDEN

Bakanlık ayrıca, Ankara'da YHT-Gar Ovacık ile Çayyolu-Sincan metro hatları birleştirme projelerini bitirmeye hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 6 ay içinde ihale edilmesi planlanan demir yollarında dikkat çeken iller bulunuyor. Akdeniz'in en önemli sanayi ve tarım bölgesi Çukurova, mevcut hat üzerinden bağlantı hat yapılarak demiryollarıyla buluşturulacak. Diğer bir sanayi bölgesi olan Filyos için ise sanayi ve doğalgaz için yeni bağlantı hatlar yapılacak. Doğalgaz, petrol ve gelişen sanayinin demiryollarına kolayca ulaşımı için Karası-Akçakoca-Zonguldak'a demiryolları ile bağlanacak. Böylelikle Sakarya ve Düzce demiryolu ile Zonguldak'a bağlanmış olacak.

KALKINMA YOLU'NA ENTEGRE HATLAR

Bu projelerin bu yıl içerisinde projelendirilmesi yapım işlerinde ilerlemeler kaydedilmesi bekleniyor. Kalkınma Yolu bağlantılarında çalışmalar devam edecek. Bağlantı yolları arasında olan Aksaray-Ulukışla-Yenice demiryolu hattı inşaatı ile elektromekanik sistemlerinin yapımı ve Dörtyol-Hassa demiryolu projesinin de ihale edilmesi de bulunuyor. Bununla birlikte, Kırıkkale (Delice)-Çorum hızlı tren projesi, Divriği-Kars-Hudut demiryolu yenilenmesi için projelerinde bu yıl içerisinde gelişmeler yaşanacak. Söz konusu, ulaşım hatlar sayesinde iç kesimlerde üretilen malların kısa sürede liman ve lojistik merkezlerine ulaştırılması planlanıyor.

Başkente yeni metro

Bakanlık kent içi işlerinde başkente yeni metro hatları kazandıracak. YHT Gar-Etlik Şehir Hastanesi-Ovacık depo sahası raylı sistem hattı için etüt proje ve mühendislik hizmetleri ihalesine çıkacak. Ankara metrolarının bağlantılarında yapılacak. Çayyolu-Sincan metrolarının birleşmesi kapsamında M2-M3 bağlantı hattı projesi hazırlanacak. Konya'da Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay hattı projesi yapılacak.




#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Sanayi
#Ekonomi
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