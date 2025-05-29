Sanayicinin enflasyonu yüzde 20 kullandığı ticari kredi faizi yüzde 60

Açılışta konuşan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayicinin enflasyonla mücadeleye verdiği desteğe dikkat çekti. Bahçıvan, “OVP’nin 2023 yılının Ağustos-Eylül aylarında sanayinin en önemli enflasyon endeksi olarak kabul edilen temel mallar enflasyonu yüzde 58’ler civarındaydı. Ve o günden bugüne geçen neredeyse 20 ay boyunca bu temel mallar enflasyonu şu anda yüzde 20'ye gelmiş vaziyette. Yani sanayi kendisine ait olan enflasyonu düşürme, enflasyonu aşağı indirme sorumluluğunu fazlasıyla yeni getirmiş durumda. Fakat o gün yaklaşık yüzde 88’ler, 89’lar mertebesinde olan hizmetler enflasyonu şu anda gele gele 58’e gelmiş vaziyette. Ve TÜFE şu anda %37’ler seviyesinde” dedi.

Enflasyon üzerinden oluşan finansal göstergeler ve faizler olduğuna dikkat çeken Bahçıvan, şöyle devam etti: “Bu enflasyon ve bu enflasyonla mücadele adına atılan adımlar, ticari kredi faizlerini yüzde 55’lere, 60’lara kadar çıkarmış durumda. Bugün Türk sanayisi, işletmeden yatırıma ve stok tutmaya kadar finansmana en çok ihtiyaç duyan sektör konumundadır. Fakat gelin görün ki kendisine ait olmayan bir enflasyonun, kendisinden kaynaklanmayan bir enflasyon oranının oluşturduğu bu aşırı faiz yükünü üstlenmiş bulunmaktadır.”

ÜRETİM DÜŞERSE ENFLASYON ARTAR

Sanayicinin enflasyonla mücadeleye katkı verirken hak etmediği bir bedel ödediğini savunan Bahçıvan, önemli bir noktaya dikkat çekti: “İleriki süreçte buna bağlı olarak imalat sanayiinin üretim gücünün, üretim kabiliyetinin azalmasının, mal arzının kesilmesi riskini doğurmasından endişe ediyoruz. Böyle olması durumunda sanayicinin enflasyonla olumlu anlamda sürmekte olan mücadelesinin tersine dönme riski olduğunu hatırlatmak istiyorum Önlem almazsak, bir süre düşen üretim, kapanan tesisler, Türkiye'nin üretim kabiliyetinin düşmesi imalat endeksinde de tekrar bir artıya bizi döndürebilir.”







