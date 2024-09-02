Satış düzenlemesi kirliliği temizler

Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik yetkili satıcıları memnun etti. Yönetmelikle sektör dışından gelip yüksek kazanç elde etmeye çalışanların önüne geçeceğini belirten Vosmer Genel Müdürü Siyon Karmona, tüketicinin lehine bir düzenleme olduğunu vurguladı.

VURGUNCUYA GEÇİT YOK

Ticaret Bakanlığı’nın çıkardığı Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik hakkında konuşan yetkili satıcı Vosmer Genel Müdürü Siyon Karmona, “Bizim gibi yetkili satıcıları negatif yönde etkilemeyeceğini düşünüyorum. İkinci elde geçmiş dönemde yüksek kazanç elde etmek için giren sermaye grupları ve kişilerle bir kirlilik oluşmuştu. Yönetmelikle bu temizlenecek. Gelecek dönem için de önüne geçilmiş olacak. Bu işi gerçekten profesyonel olarak yapanların bundan faydalanacağını düşünüyorum. Tüm kurallara uyan bir yetkili satıcı için yeni yasada aykırı hiçbir durum yok. Bu yasal düzenlemenin şimdi ya da gelecekte tüketicinin lehine olacağına inanıyorum” açıklamasında bulundu.

YILIN SON ÇEYREĞİNDE SATIŞLAR HIZLANACAK

Yetkili satıcılarda yaşanan otomotiv dinamiklerine de değinen Karmona, “Son çeyrekte kampanyalarla yüklü araç satılacak. Çok sipariş var. Rekabet en yüksek seviyeye çıktı. Kimse sıralamada aşağı düşmek istemiyor. Bu iştah kampanya olarak araç satışına da yansıyacak. Temmuzda GSR (güvenlik) yönetmeliğinden dolayı kendine ciddi adetlerde araç faturalayan oldu. Bunun etkisiyle satışlar yüksek çıktı. Ağustosta satışlar yüzde ortalama yüzde 20 daraldı. Eylülde de satışlar durağan geçecek. Ama ekimden sonra gaza basacak” şeklinde konuştu.

TÜRK MÜŞTERİSİ YENİLEMEDE HIZLI

Türk müşterisinin aldığı aracı çok değer kaybetmeden değiştirmek istediğine dikkat çekerek, “Bu diğer alanlarda da böyle. Yeni bir versiyon çıkınca ‘1 sene daha bekleyeyim alayım’ demiyor. Hemen alıyor. Bu sırada sermayesinin yetmemesinden de korkuyor. Dolayısıyla psikolojik olarak ben Türkiye’de araç yenileme hızının yüksekliğini buna bağlıyorum. Takasla satış yapıyoruz. Sattığımız sıfır araçları yüzde 15’i takas yapan müşteri” ifadelerini kullandı.

YILDA 8 BİN ADET OTOMOBİL SATTI

2009 yılından bu yana hizmet sunan ve bünyesinde 8 marka barındıran Vosmer Otomotiv, İzmir’deki 3 hizmet noktasıyla 15 yılda 70 bin kişiyi otomobil sahibi yaptı. Vosmer Otomotiv Genel Müdürü Siyon Karmona, “Kuruluş yılımız olan 2009’u 879 yeni araç satışıyla tamamlamıştık. 2023 yılında ise bu rakamı 8 bin 44 adede çıkardık ve yaklaşık 9 katlık bir artış gerçekleştirdik. Yılda ortalama 60 binden fazla araca servis hizmeti veriyoruz. 11 bin adedin üzerinde de ikinci el aracı müşterilerimizle buluşturduk. İzmir’deki otomobil satışlarından aldığımız pay ise yüzde 11-12 seviyesinde” dedi. Vosmer, Türkiye’nin en büyük şirketleri arasında 292’nci sırada. Şirketin 650 kişilik istihdamı bulunuyor.







