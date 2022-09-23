Seç Market modeliyle 5 bin kişiye istihdam

Yıldız Holding’in geleneksel bakkal kültürünü yaşatmak için geliştirdiği Seç Market modeli, işini geliştirmek isteyen esnaftan büyük ilgi görüyor. Rekabetin yoğun olduğu perakende pazarında esnafı destekleyen iş modeli olarak öne çıkan Seç Market modeli, perakende zincirinden farklı olarak esnaf işletmelerini rekabette güçlendirmeyi hedefliyor Seç Market sayısı 2 bin 138’i buldu. Yıl sonuna kadar 2 bin 450 noktayı aşması beklenen Seç Market ekosisteminde çalışan sayısının 5 bin kişiye ulaşması bekleniyor. Birkaç yıl önce temeli atılan Seç Market modelinin geldiği noktayı anlatmak üzere dün İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, 70 yıllık iş yapış modellerinin Seç Marketlerle yeniden hayat bulduğunu söyledi.

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“BAKKAL AMCAYA AYIP OLUR” ENDİŞESİ

Üretim, pazarlama ve dağıtım aşamalarının her birinin ayrı öneme sahip olduğunu belirten Ülker, zincir marketlerin Türkiye’de ilk kez kurulması aşamasında kendilerine teklif geldiğinde Ülker Grubu’nun kurucusu rahmetli Sabri Ülker’in, “Bakkal amcaya ayıp olur” diyerek, bu işe sıcak bakmadığını ifade etti. Seç Market modeli ile perakende sektörünün gelenekselden evrensele evrildiği süreçte ‘mahallenin kahramanı bakkal amca’ için önemli bir açılım sunduklarını ifade etti. Geliştirdikleri modelle bakkal kadirşinaslığına sahip çıktıklarını ifade eden Ülker, “Market formatının dışında olduğu için daha uzun süre açık kalabiliyor. Daha güler yüzlü ve istediği yerel ürünü de satabiliyor. Seç Marketler bakkal amca dostu anlayışıyla hareket eder” dedi.

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4 MİLYAR MÜŞTERİYE ULAŞIYORUZ

Yıldız Holding iştiraklerinin ürettiği ürünlerin bugün dünya genelinde 4 milyar müşteriye ulaştığının bilgisini veren Murat Ülker, sahip oldukları lojistik ağı sayesinde geniş kitlelere ulaşabildiklerini ifade etti. Çin’in Ankara Büyükelçisi’nin geçtiğimiz günlerde kendisini ziyaret ederek ülkesindeki İthal Mallar Fuarı’na katılma ricasında bulunduğunu ifade eden Ülker, dünyada gıda üretimi ve gıdaya erişimin giderek zorlaştığına dikkat çekti.

KAZAN-KAZAN MODELİ

Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen ise, en temel amaçlarının tüketicinin kaliteli ürünlerden oluşan geniş ürün gamına uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamak olduğunu söyledi. Sekmen, “Böylece, iş ortaklarımız ürünlerini daha uygun fiyatlara tedarik ederek hem satış fiyatlarını daha düşük tutabiliyor hem de rekabet gücüne kavuşarak kârlılıklarını ve müşteri sayını artırıyor. Yüksek rekabete sahip perakende pazarında küçük esnafa destek olma misyonuyla hareket ediyoruz. Seç Market’in sağladığı kazan-kazan iş modeliyle esnafımıza kurumsal kimlik de kazandırmış oluyoruz” dedi.

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UYGUN FİYATLA ÜRÜN SUNUYOR

Seç Market olarak rekabetçi ürün gruplarını uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşturduklarını anlatan Sekmen, “İş ortaklarımızın yöresel ürün gruplarında satın alımları yerel üreticiden yapmasıyla; hem yereldeki taze ve yöresel ürün gruplarını müşterilerle buluşturuyor hem de yerel satıcıların ekonomik olarak güçlenmesine katkı sağlıyoruz. İş ortaklarımıza; mağazacılık danışmanlığı, teknik altyapı, finansal danışmanlık gibi avantajlar sağlıyoruz. Esnafa; dijital altyapı, ürün tedariki, pazarlama iletişimi, raf dizimi ve lojistik alanlarında destek veriyoruz” diye konuştu.

GELENEKSEL ESNAF KÜLTÜRÜ

Yıldız Holding Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mehmet Tütüncü ise, “Geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilikle bir araya getiren Seç Market, Türkiye genelindeki mağaza sayısını artırırken, esnaf ve tüketicilere yönelik avantajlarla ülke ekonomisine de katkı sağlıyor” dedi.

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