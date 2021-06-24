Şehirler markalarıyla kalkınacak: Isparta'da kozmetik Erzurum'da kış turizmi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Şehirleri Özgün Değerleri İle Kalkındırma ve Markalaştırma Projesi açıkladı. Genel Başkan Abdurrahman Kaan, dün İstanbul’da ekonomi basını ile bir araya geldiği toplantıda projenin detaylarını anlattı ve ekonomik ve siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’ye yönelen yabancı yatırımcı ilgisinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kaan, yakın coğrafyada üretim trendinin gelecekte daha önemli hale geleceğini söyledi.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, daha önce hayata geçirdikleri yatırım ağı projesinden bahsederek, bu projenin yüksek katma değerli varlık ve sermaye üretimini teşvik edecek “Şehirleri Kendi Özgün Değerleri ile Kalkındırma ve Markalaştırma Projesi” ile birleştiğinde yatırım sistematiğinin tamamlandığını söyledi.

ŞEHİRLERİN PERFORMANSINI ÖLÇECEK

Bu projeye başlarken yaptıkları literatür taramasında ülkeye en uyumlu iki modeli birlikte çalıştırmayı uygun gördüklerini kaydeden Kaan, “6 Kriterli Şehir Performans Ölçümü: Şehirleri 6P de denen 6 ayrı kategoride sınıflandırmak ve şehirlerin özgün niteliklerini bu kriterler üzerinden birbirleriyle kıyaslamak. Aynı kategorilerde olan şehirlerin elinde olan varlıkla ürettiği değer arasındaki mukayeseyi yapmak ve daha az değer üreten şehrin aynı varlıklara sahip diğer şehrin düzeyine ulaşabilmesi için gerekli yol haritasını belirlemek” diye konuştu.

REKLAM

POTANSİYELİMİZİ HEBA ETMEYELİM

Şehirleri kendine özgü imkânlarıyla kalkındırma ve markalaştırmayı hedeflediklerini belirten MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “Yeni dünyada şehirlerimizi konumlandırmak devleti konumlandırmaktan daha kolay ve efektif olacaktır. Gelecekte devletler değil, şehirler yarışacaktır. Şehirlerimizin dünyadaki örnekleri ile aynı varlığa sahip olmasına rağmen kapasitelerini doğru alanlarda yoğunlaşarak kullanamamaları nedeniyle maalesef beklenen çıktı ortaya çıkamamakta ve şehrin potansiyel kapasitesi de heba olmaktadır” dedi.

BURDUR MERMERİ, AFYON TERMALLERİ

Kaan, proje kapsamında ele aldıkları Türk şehirleri ile yurt dışındaki muadillerini örneklendirerek, bu projenin şehir ekonomilerini canlandıracağını söyledi.

Proje detayları hakkında bilgi veren Kaan, Isparta’yı kozmetik, Burdur’u mermer, tıbbi aromatik bitki ve hayvancılık, Erzurum’u kış turizmi, Afyon’u termal turizmi, Gaziantep’i gastronomi, İstanbul’u finans, İzmir’i tarım, ticaret ve limancılık gibi alanlarda büyütmeyi istediklerini anlattı.

YENİ DÖNEM YATIRIMININ OLMAZSA OLMAZI 4 KRİTER

Sermayeyi Türkiye’ye nasıl çekeceklerine ilişkin yaptıkları çalışmaları anlatan MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, şu bilgileri verdi: “Yatırımcı, öncelikle kendisi için, en avantajlı olacağı bölgeleri araştırmaya başlar. Kendi sektörünün dünyadaki en iyi çalıştığı ülkeleri baz alır. Sonra bu ülkelerdeki iş yapma kolaylıklarını gözden geçirir. Yeni dönem yatırım sistematiğinin olmazsa olmazı 4 kriter vardır. Bunlar; ‘her ülkede şube şeklinde yapılanma’, ‘tek elden yatırımın yönetilmesi’, ‘ekonomik ve ticari istihbarat sistemi’ ve ‘yatırımcı avı yapılması.”