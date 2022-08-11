Ekonomi Sıfır 2 el araç dönemi kapandı Fahiş oto fiyatına bakanlık el koydu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sıfır 2. el araç dönemi kapandı: Fahiş oto fiyatına bakanlık el koydu

Ticaret Bakanlığı ikinci el sıfır otomobil satışlarına el koydu. Yapılacak düzenlemeyle kiralama şirketleri, oto galeriler ve şirket araçlarına 6 ay ve 6 bin kilometre satış sınırı getiriliyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Yönetmeliği hazırladık. Gerçek anlamda ihtiyacı olanlar alabilecek” dedi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Sıfır 2. el araç dönemi kapandı: Fahiş oto fiyatına bakanlık el koydu
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Otomotiv sektöründeki ikinci el alanında yaşanan fahiş fiyat artışına Ticaret Bakanlığı yaptığı düzenleme ile dur diyecek. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kayseri’de Sabah gazetesi tarafından bir otelde düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’ne katıldı. İkinci el otomobil satışlarında yönetmelik taslağı hazırladıklarını belirten Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 6 ay ve 6 bin kilometre sınır getireceklerini vurguladı.

YETKİLİ SATICIYLA ORTAK ÇALIŞIYORUZ

  • Sıfır araçların galericinin eline düşmesiyle ilgili önlem olarak bunu yapmak mecburiyetinde kaldıklarını söyleyen Bakan Muş, “Bir bakıyorsunuz sıfır ikinci el araç ilanları var. Dolayısıyla yeni araç alınıyor ve üzerine daha büyük rakam konularak satılıyor. Otomobil fiyatlarında birbirini tetikleyen durum söz konusu. Bu durumdan yetkili satıcılar da rahatsız ve bizimle işbirliği yapıyorlar” açıklamasını yaptı.


2. EL SIFIR İLANI KALMAYACAK

Bu durumu engellemek için hazırlık yaptıklarının altını çizen Muş, “Yönetmeliği hazırladık. İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, oto kiralama için 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçların satışına kısıtlama getiriyoruz. Gerçek anlamda ihtiyacı olanlar alabilecek. Gerçek anlamda ve fiyatta ikinci el olacaktır böylece. Yönetmelik yayınlandıktan sonra vatandaşın birinci elde daha fazla erişime ulaşacağını düşünüyoruz. İkinci el sıfır diye bir ilanla karşı karşıya kalmayacağız” diye konuştu.

FIRSATÇILIĞIN ÖNÜNE GEÇECEK

  • Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği de (OYDER) sıfır araç satışında gelecek kısıtlamayla ilgili açıklamalarda bulundu. OYDER Başkanı Altuğ Erciş, “Ticaret Bakanlığı’nın ikinci eldeki fahiş fiyatların önüne geçmek adına attığı bu adımı destekliyoruz. İkinci el araçların ilk tescilinden sonra 6 ay ve 6 bin kilometre satılamaması hükmünün getirilmesi konusu, geçtiğimiz hafta yaptığımız toplantıda bizimle paylaşılmıştı. Piyasayı düzenlemesini beklediğimiz yeni yönetmeliğin fırsatçılığın da önüne geçmesini ümit ediyoruz. Özellikle de son dönemde yetkili satıcılar üzerinde oluşan şikayetler ve rahatsızlıkların giderilmesi açısından yeni yönetmeliğin fayda sağlayacak bir önlem olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

İHRACAT UZAKLIĞIMIZI 4500 KM’YE ÇIKARACAĞIZ

Türkiye’nin ihracatının yüzde 55’inin AB ve AB dışı Avrupa ülkelerine yapıldığını belirten Muş, ihracatın menzilini artırmanın gündemlerinde olduğunu vurguladı. Muş, “Şu an bizim ihracatımızın yaklaşık menzili 3 bin kilometre, biz bunu 4 bin 500 kilometrenin üzerine çıkarmak istiyoruz. Avrupa’da geleneksel pazarlarımızı tabii ki artıracağız ama artık oradaki büyüme bizim gelmek istediğimiz ihracat rakamlarına bizi getirmiyor. Bundan sonra yapacağımız desteklemelerde bunu hissedilir derecede göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Bireysel tüketiciyle yasak delinebilir

  • Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un açıkladığı yönetmelikte, sadece ticari unvana uygulanacak olan 6 ay ve 6 bin kilometre sınırının bireysel alıcıyla delineceğine yönelik yorumlar yapıldı. Ticari unvan yerine vatandaşın üzerine alınacak bir otomobilin yine galerici veya şirketlere satılmasıyla ilan sitelerine düşeceğine dair endişeler belirtiliyor. Satış sınırlamasının vatandaşa da uygulanması gerektiğine dair görüşler ortaya çıktı. Uygulanmaması halinde fiyat artışlarının devam edilebileceği kaydediliyor.

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