Siirt Tanıtım Günlerine 3 milyon ziyaretçi bekleniyor

Siirt Vakfı tarafından organize edilen Siirt Tanıtım Günleri, bu yıl 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde Yenikapı Etkinlik Alanı'nda İstanbullularla buluşacak. Kentin tarihi, turistik ve doğal güzellikleri ile yöresel lezzetleri ve tarımsal ürünlerini tanıtmak, şehrin örf ve adetlerini İstanbullulara anlatmak amacıyla hayata geçirilen etkinliğin bu yıl 8'incisi gerçekleştirilecek. Pervari balından Siirt fıstığına, Zivzik narından Büryan kebabına, kitelden tiftik kumaşına kadar kente özgü ürünlerin katılımcılarla buluşturulacağı etkinlikte, 50 civarında tarımsal ürün ve yöresel yemek sergilenecek. Siirt Tanıtım Günleri'ne 3 milyon ziyaretçinin katılması bekleniyor

Zeki Akyüzlü

DAHA FAZLA TURİST VE YATIRIM ÇEKMEYİ AMAÇLIYORUZ

Siirt'e daha fazla turist çekmek ve kente yatırımı artırmak amacı da taşıyan etkinlikte 60 yöresel ürün standı ile 38 kültürel stant bulunacak. Siirt Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Akyüzlü, konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Siirt Tanıtım Günleri'nin artık geleneksel hale geldiğini, etkinliğin adeta bayram havasında geçtiğini söyledi. Siirt'in daha fazla turist çekmeyi ve yatırım almayı hak ettiğini dile getiren Akyüzlü, "Burada kentimizi daha iyi tanıtmak istiyoruz. Bu nedenle de İstanbullu hemşerilerimiz ile bir araya geleceğiz. Daha fazla kaynaşmalı, birbirimizi daha çok tanımalıyız. Siirt'te ciddi bir inanç turizmi potansiyeli var. Bunu daha çok anlatmalıyız" dedi.