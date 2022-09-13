Sosyal konutta müjde günü: Cumhuriyet tarihinin en büyüğü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 250 bin sosyal konut ve 10 bin iş yeri ile 100 bin altyapılı arsa satışı müjdesini bugün bütün detaylarıyla açıklayacak. Saat 14.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kameraların karşısına geçmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyuracağı kampanyanın özellikle sosyal konut kısmı heyecanla bekleniyor.

250 ALT SEKTÖRÜ HAREKETLENDİRECEK

81 ili kapsayan proje kapsamında yapılacak 350 milyar liralık yatırım sayesinde 1,5 trilyon liralık ekonomik hareketlilik oluşacak. 250’den fazla alt sektörün beklediği bu hareketliliğin üretim tarafı sanayicinin, tedarik tarafı ise ticaret erbabının işlerini katlayacak. Dar gelirli vatandaşlar için yapılacak 250 bin konut ile birlikte TOKİ’nin 10 bin iş yeri inşa etmesi 100 bin kişilik yeni istihdama kapı açacak.

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HAZİNE DESTEĞİYLE 250 BİN GÜVENLİ KONUT

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni sosyal konut projesi sayesinde Hazine’nin desteğiyle 1 milyondan fazla vatandaşın güvenli konutlara kavuşacağını kaydetti. Nebati, “Emeklilerimiz, işçilerimiz, öğrencilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için büyük ölçekli bir bütçe ayırdık, toplam 250 bin konut inşa edeceğiz” açıklamasında bulundu. Hükümetin yürüttüğü ekonomi politikalarının hedefinin sadece büyüme olmadığına işaret eden Nebati, temel amaçlarının ekonomik büyümenin yaratacağı refahı, toplumun tüm kesimlerine yaymak olduğunu vurguladı.

KİRALIK EV PİYASASI RAHATLAR

TOKİ’nin 81 ilde inşa edeceği 250 bin sosyal konut, Türkiye’nin yıllık 800 bin konut ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak. Konut arzının dengelenmesine katkı verecek sosyal konut üretimi, vatandaşların depreme dayanıklı ev sahibi olmasını sağlayacak. Kiradan çıkıp kendi evine kavuşacak vatandaşların boşaltacağı evler, kiralık konut piyasasında arzı artıracak.

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EKONOMİNİN İTİCİ GÜCÜ OLACAK

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte başlattıklarını dile getiren Nebati, “Emeklilerimiz, işçilerimiz, öğrencilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için büyük ölçekli bir bütçe ayırdık, toplam 250 bin konut inşa edeceğiz. Hazine’nin sosyal amaçlı bu dev yatırımın ayrıca, çarpan etkisiyle 1,5 trilyon lirayı aşan bir ekonomik değer yaratacağını öngörüyoruz. Ekonomimizde itici güç olacak bu büyük proje, tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun” dedi.