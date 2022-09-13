Ekonomi Sosyal konutta müjde günü Cumhuriyet tarihinin en büyüğü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sosyal konutta müjde günü: Cumhuriyet tarihinin en büyüğü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün açıklayacağı 250 bin sosyal konut ve 10 bin iş yeri projesi, 1,5 trilyon liralık bir ekonomik hareketlilik sağlayacak. 100 bin kişilik yeni istihdama kapı açacak proje, 250’den fazla alt sektör ile sanayi ve ticaretin üretim çarklarını hızlandıracak.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Sosyal konutta müjde günü: Cumhuriyet tarihinin en büyüğü
1,5 trilyonluk ekonomik hareketlilik sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 250 bin sosyal konut ve 10 bin iş yeri ile 100 bin altyapılı arsa satışı müjdesini bugün bütün detaylarıyla açıklayacak. Saat 14.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kameraların karşısına geçmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyuracağı kampanyanın özellikle sosyal konut kısmı heyecanla bekleniyor.

250 ALT SEKTÖRÜ HAREKETLENDİRECEK

81 ili kapsayan proje kapsamında yapılacak 350 milyar liralık yatırım sayesinde 1,5 trilyon liralık ekonomik hareketlilik oluşacak. 250’den fazla alt sektörün beklediği bu hareketliliğin üretim tarafı sanayicinin, tedarik tarafı ise ticaret erbabının işlerini katlayacak. Dar gelirli vatandaşlar için yapılacak 250 bin konut ile birlikte TOKİ’nin 10 bin iş yeri inşa etmesi 100 bin kişilik yeni istihdama kapı açacak.

HAZİNE DESTEĞİYLE 250 BİN GÜVENLİ KONUT

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni sosyal konut projesi sayesinde Hazine’nin desteğiyle 1 milyondan fazla vatandaşın güvenli konutlara kavuşacağını kaydetti. Nebati, “Emeklilerimiz, işçilerimiz, öğrencilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için büyük ölçekli bir bütçe ayırdık, toplam 250 bin konut inşa edeceğiz” açıklamasında bulundu. Hükümetin yürüttüğü ekonomi politikalarının hedefinin sadece büyüme olmadığına işaret eden Nebati, temel amaçlarının ekonomik büyümenin yaratacağı refahı, toplumun tüm kesimlerine yaymak olduğunu vurguladı.

KİRALIK EV PİYASASI RAHATLAR

TOKİ’nin 81 ilde inşa edeceği 250 bin sosyal konut, Türkiye’nin yıllık 800 bin konut ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak. Konut arzının dengelenmesine katkı verecek sosyal konut üretimi, vatandaşların depreme dayanıklı ev sahibi olmasını sağlayacak. Kiradan çıkıp kendi evine kavuşacak vatandaşların boşaltacağı evler, kiralık konut piyasasında arzı artıracak.

EKONOMİNİN İTİCİ GÜCÜ OLACAK

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte başlattıklarını dile getiren Nebati, “Emeklilerimiz, işçilerimiz, öğrencilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için büyük ölçekli bir bütçe ayırdık, toplam 250 bin konut inşa edeceğiz. Hazine’nin sosyal amaçlı bu dev yatırımın ayrıca, çarpan etkisiyle 1,5 trilyon lirayı aşan bir ekonomik değer yaratacağını öngörüyoruz. Ekonomimizde itici güç olacak bu büyük proje, tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun” dedi.

TOKİ Sosyal projesinde başvuru şartları belli oldu
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Yarın başlayacak projeyle birlikte 250 bin konut, 100 bin altyapılı arsa satılacak.
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Dar gelirlilerin ev sahibi olabilmesi için hazırlanan Sosyal Konut Projesi'nde başvuru şartları da belli oldu. İşte ''Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi''nden yeni ayrıntılar...
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BİR YIL İKAMET ŞARTI TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.
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BİR HANEDEN TEK BAŞVURU Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek. Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek. İSTANBUL 16 BİN, YURT GENELİ 14 BİN Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.
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ÖDEME, GELİRİN YÜZDE 30'UNU GEEÇMEYECEK Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek. TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak. Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.
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BAŞVURU BEDELİ 500 LİRA Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek. Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek. Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Yoksul ve dar gelirli olmak, Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak, Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.
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TOKİ'nin yürüteceği proje kapsamında ilk olma özelliği taşıyan, \"Küçük ve orta ölçekli sanayiciye yönelik 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10 bin iş yeri\" için başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi. Projenin bu ayağına başvuruda bulunacaklardan, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunan 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olması şartı aranacak.
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Başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler istenecek. Sanayi sitelerindeki iş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması da gerekecek.
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İstanbul’da aylık hane geliri 16 binin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olması şartlar arasında. TOKİ konutları 240 aya varan vadelerle satışa sunacak. TOKİ tarafından yürütülecek projede gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacak. 30 yaş altı gençlere yüzde 20 oranında kontenjan ayrılması planlanıyor.
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TOKİ Sosyal projesinde başvuru şartları belli oldu
Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla başlayacak Sosyal Konut projesine ilişkin ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapma hedefiyle oluşturulan projede 250 bin konut satışa çıkacak. İsteyen de arsa projelerine başvurarak kendi evini yapabilecek. İşte projeden yeni ayrıntılar...
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