S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

S&P'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yenilenen siyasi belirsizliğin ortadan kalkmasıyla 2026'ya kadar yeni ekibin Türkiye ekonomisini dış borçla finanse edilen tüketimden uzaklaştırarak daha dengeli dış ve mali hesaplara, daha kabul edilebilir enflasyon seviyelerine doğru yeniden dengeleyebileceğine inanıyoruz.

Para ve finans sektörü politikalarının etkinliği ve bağımsızlığı artarken, Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonunun, özellikle de TCMB'nin net döviz rezervlerinin güçlenmesi halinde, görünümü pozitife çevirebiliriz.

2023 yılında daha temkinli de olsa faiz artışlarının devamını bekliyoruz.

2023 yılı için GSYH büyümesinin %3,5'e yavaşlayacağını, ardından 2024'te %2,3'e düşeceğini tahmin ediyoruz."