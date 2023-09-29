S&P Türkiye'nin kredi notunu ve görünümünü açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notu görünümünü revize etti.

Kuruluştan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "B" olarak teyit edildiği, kredi notu görünümünün ise "politika değişikliği" nedeniyle "negatif"ten "durağan"a çevrildiği bildirildi.

Açıklamada, yeni ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele ve doları düşürme amacıyla politika faizini haziran ayından bu yana 21,5 puan artırarak yüzde 30'a yükselttiği, mali bozulmanın dengelenmesi için bazı dolaylı vergileri uygulamaya koyduğu anımsatıldı.

Yenilenen siyasi belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla 2026'ya kadar yeni ekibin Türkiye ekonomisini dış borçla finanse edilen tüketimden uzaklaştırarak daha dengeli dış ve mali hesaplara, daha kabul edilebilir enflasyon seviyelerine doğru yeniden dengeleyebileceğine inanıldığı belirtilen açıklamada, "durağan" kredi notu görünümünün ortodoks para politikalarının yeniden uygulanmasından dolayı Türkiye'nin kredi itibarına yönelik dengeli riskleri yansıttığı kaydedildi.

"Görünümü pozitife çevirebiliriz"

S&P'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Para ve finans sektörü politikalarının etkinliği ve bağımsızlığı artarken, Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonunun, özellikle de TCMB'nin net döviz rezervlerinin güçlenmesi halinde, görünümü pozitife çevirebiliriz.

2023 yılında daha temkinli de olsa faiz artışlarının devamını bekliyoruz.

2023 yılı için GSYH büyümesinin %3,5'e yavaşlayacağını, ardından 2024'te %2,3'e düşeceğini tahmin ediyoruz."







