​Sürdürülebilir çevre anlayışıyla üretiyoruz

Albayrak Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Prof. Dr. Ömer Bolat, Albayrak Grubu olarak birçok farklı sektörde Türkiye’nin geleceğine değer katarak, sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde işler yaptıklarını belirtti. Dünya Çevre Günü vesilesiyle önemli değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ömer Bolat, sürdürülebilir bir gelecek ve çevre için yerli ve milli üretimin altını çizdi. Albayrak Grubu olarak faaliyet gösterdikleri sanayiden tarıma, hizmetlerden medyaya pek çok alanda sürdürülebilir çevre anlayışıyla çalışmaya devam ettiklerini belirten Bolat, gelecek nesillere sürdürülebilir bir çevre bırakmak üzere faaliyetlerine devam ettiklerini kaydetti.

Türkiye’nin ilk özel atık yönetimi şirketinin 1992 yılında Albayrak Grubu tarafından kurulduğuna dikkat çeken Albayrak Grubu CEO'su Bolat, şunları kaydetti: “Yaşamın doğal ve kaçınılmaz sonucu olan atıkların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve kontrolünü sağlamak amacıyla atık yönetimiyle ilgili Yeşil Adamlar Şirketi’ni faaliyete geçirerek Türkiye’de bu sektörün öncüsü olduk.”

DİĞERGAMLIK ANLAYIŞI ŞART

Bolat, “Sürdürülebilirliğin en güzel tanımı, ‘diğergamlık’ olarak özetlenebilir. Diğergamlık nedir diye açıklamamız gerekirse ‘en az kendin kadar başkasını düşünme ahlakı’ diyebiliriz. Sürdürülebilir bir gelecek kavramının ülkemizde benimsenmesi ve bu doğrultudaki uygulamaların hayata geçirilmesi yönündeki çalışmalar her geçen gün artıyor. Ancak sürdürülebilirliğin sadece birkaç büyük şirketin değil, bütün iş dünyasının ortak meselesi olduğu bilinmelidir. Bu nedenle, büyük sanayi işletmelerinin sürdürülebilir üretim projelerinin, tabana, KOBİ’lere yaygınlaştırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

VARAKA GERİ DÖNÜŞÜMDE ÖNCE

Albayrak Grubu olarak birçok farklı sektörde Türkiye’nin geleceğine değer katarak, sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde işler yaptıklarını aktaran Bolat, şunları kaydetti: “Örneğin, sektörün yükselen gücü ve vizyoner markası Balıkesir-Varaka Kağıt Fabrikamız'da geri dönüşümle üretim faaliyetlerimize devam ederken, tamamıyla yurt içi tedarikçilerden temin edilen hurda kâğıtla iç piyasaya büyük katkı sağlıyor, sektöre öncü olacak projelere imza atıyoruz” diye konuştu.

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BAYFA; ÇEVREYİ VE SAĞLIĞI ÖNCELİYOR

2009 yılında ise Bayfa Geri Dönüşüm’ü hayata geçirdiklerini anlatan Albayrak CEO’su Bolat, şöyle devam etti: “Böylelikle atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden geri dönüştürülmesini sağladık. Bu kapsamda önemli araştırmalar ve yatırımlar yapan Bayfa Geri Dönüşüm Şirketimiz, ekonomik ve teknik olarak geri kazanımı mümkün olan atıkları sistemli bir şekilde toplayıp ayrıştırıyor. Bayfa kurulduğundan bu yana 232 bin ton atık topladı ve ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırdı. Bu da bilimsel verilere göre 3 milyondan fazla ağacın kesilmesinin önlenmesi, 975 bin MWh elektrik enerjisi tasarrufu ve yaklaşık 55 bin ton petrolün hammadde olarak kullanılmasının engellenmesi anlamına geliyor.”

ESAS OLAN TOPRAĞA İYİ DAVRANMAKTIR

Albayrak Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Sukkar Şeker ve Mezra Ziraat ile tarım alanında hizmetlerine devam ettiklerini belirten Bolat, “Türkiye tarım alanında bir cennet. Şekerpancarı ekimi yapılan arazileri yağmurlama sulama sistemiyle donatarak, toprak erozyonuna sebep olan vahşi sulama yönteminden kurtarıyoruz. Toprağı nasıl işleyeceğimiz, verimi nasıl artıracağımız konusunda çiftçilerimizi sürekli eğitiyor ve destekliyoruz. Sürdürülebilir bir çevrenin şartı öncelikli toprağı anlamaktan ve ona iyi davranmaktan geçiyor” dedi.

TÜMOSAN YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMİN GÜCÜ

Türkiye’nin ilk yerli dizel motorunu üreten Albayrak Grubu şirketlerinden TÜMOSAN ile de daha düşük yakıt tüketimiyle daha yüksek verim sağlayan motorlar ve traktörler üretmek için çalıştıklarını aktaran Bolat, şu ifadeleri kullandı: “TÜMOSAN traktörleri yüzde 93 yerli katkı payı ile yerli ve milli üretime güç katarken, döviz israfını da engellemektedir.”

15 BİN ÇALIŞANLA KATMA DEĞER ÜRETİYORUZ

İnşaat, sanayi, hizmet, lojistik ve medya sektörlerinde 50’ye yakın şirket ve yayın markasıyla ve 15 binden fazla çalışanla Türkiye ekonomisine katkı verdiklerini anlatan Bolat, ülke sınırlarını aşan hizmetleriyle de Asya’dan Afrika’ya birçok alanda ihtiyaçlara göre çözümler üretmeye, çevreye ve insana değer katmaya devam ettiklerini ifade etti. Bolat, "Albayrak Vakfı bünyesinde eğitim ve sağlık alanında binlerce insanımıza, Albayrak Spor Kulübü bünyesinde de binlerce gencimize amatör sporlarda destekler sağlıyoruz” dedi.