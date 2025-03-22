Suriye ile hava, kara ve denizde iş birliği

Plan dahilinde hem Suriye’de hem de Türkiye’de eğitim programları düzenlenecek. ‘Yerinde Eğitim Programı’ ile Suriye’de ulaşım sektöründe eğitim ihtiyacı olan alanlar belirlenecek ve buna yönelik programlar uygulanacak. Ayrıca, Türkiye’de de kara yolu, demir yolu, denizcilik, havacılık ve haberleşme gibi alanlarda eğitimler verilecek.