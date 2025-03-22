Suriye ile hava, kara ve denizde iş birliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin Suriye Eylem Planı’nı anlattı. 11 eylem ve 39 eylem adımdan oluşan plana göre; haberleşmeden ulaşıma, havacılıktan limanlara kadar iş birliği genişletilecek. Tartus Limanı’nda iş birliği imkanları araştırılacak ve liman işletme süreçlerine katılım sağlanacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin ulaştırma ve haberleşme alanında Suriye’de 39 başlıkta faaliyet yürüteceğini bildirdi. AK Parti’de hafta içinde yapılan bir toplantıda Uraloğlu, bakanlığının hazırladığı Suriye Eylem Planı’nı anlattı. Edinilen bilgilere göre, plan 11 eylem ve 39 eylem adımından oluşuyor. Plan kapsamında havacılık, denizcilik, demir yolu, kara yolu ve haberleşme gibi temel ulaşım alanlarında Suriye’de kapasite geliştirme ihtiyacı tespit edildi. Uraloğlu, Suriye’deki ulaşım ve haberleşme idarelerinin yapısının incelendiğini ve eksikliklerin tespit edildiğini belirtti. Bu kapsamda, idari yapıya yönelik iyileştirme adımları atılacak.
DEMİR YOLLARI ONARILACAK HAVA YOLUNA DESTEK VERİLECEK
Tartus Limanı’nda iş birliği imkanları araştırılacak ve liman işletme süreçlerine katılım sağlanacak. Ayrıca, Çobanbey-Halep ve Meydan-ı Ekbez-Halep demir yolu bağlantılarının eksiklikleri tamamlanacak. Şam ve Halep havalimanlarındaki eksiklikler giderilecek. Suriye Havayolları’na uçak revizyonu ve kiralama desteği sağlanacak. Ayrıca, veri ve mobil haberleşme altyapısının iyileştirilmesi için teknik destek verilecek.
DANIŞMANLIK KATKISI
Suriye Ulaştırma Bakanlığı’na alanında uzman danışmanlar gönderilecek. Bu kapsamda uygun adaylar belirlenecek ve fon sağlanması için çalışmalar yapılacak. Suriye’nin Ulaştırma Master Planı’nın hazırlanmasına destek verilecek. Uzun vadeli ulaşım stratejileri geliştirilerek, altyapı projeleri planlanacak. Teknik ve lojistik destek sağlanarak sürdürülebilir ve verimli bir ulaşım ağı kurulması hedefleniyor. Gerekli bütçe kaynaklarının sağlanması için araştırmalar yapılacak. Kara yolu taşımacılığının hızlıca başlaması amacıyla gümrük, güvenlik ve lojistik altyapısında gerekli iyileştirme adımları atılacak.
Türkiye'de eğitim
- Plan dahilinde hem Suriye’de hem de Türkiye’de eğitim programları düzenlenecek. ‘Yerinde Eğitim Programı’ ile Suriye’de ulaşım sektöründe eğitim ihtiyacı olan alanlar belirlenecek ve buna yönelik programlar uygulanacak. Ayrıca, Türkiye’de de kara yolu, demir yolu, denizcilik, havacılık ve haberleşme gibi alanlarda eğitimler verilecek.