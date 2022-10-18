Ekonomi Tarihi başarı Bütçe açığının GSMHye oranı 1
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarihi başarı: Bütçe açığının GSMH’ye oranı %1

Bütçe gelirleri eylülde 206 milyar 940 milyon lira, giderleri 285 milyar 567 milyon lira oldu. Bütçe, bu ay 78 milyar 627 milyon lira açık verdi. 2022 yılı için 361 milyar liralık açık öngörülmesine karşın Ocak-Eylül dönemindeki 9 aylık açık, başarılı bütçe performansı sayesinde 45 milyar lirada kaldı. Bütçe açığının GSMH’ye oranı tarihi rekorla %1’in altında seyrediyor.

Abone Ol Google News
Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Tarihi başarı: Bütçe açığının GSMH’ye oranı %1
Arşiv

Merkezi yönetim bütçe gelirleri eylülde 206 milyar 940 milyon lira, giderleri 285 milyar 567 milyon lira oldu. Bütçe, eylül ayında 78 milyar 627 milyon lira açık verdi. 2022 yılı için öngörülen 361 milyar liralık bütçe açığına karşın 9 ayda açık, başarılı bütçe performansı sayesinde 45 milyar lirada kaldı. Dokuz aylık açık, bu yıl için öngörülen toplam açığın sadece yüzde 12,4’ü kadar oldu. Ekim, kasım, aralık döneminde 316 milyar lira daha açık verme opsiyonu olsa da, hükümetin bütçe disiplinini kararlı bir şekilde sürdürüyor. Bütçe açığının gayri safi milli hasılaya oranı ise tarihi rekorla yüzde 1’in altında seyrediyor.

GELİRLER İKİYE KATLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı raporuna göre; merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen yılın eylül ayında 117 milyar 921 milyon lira iken bu yıl eylülde yüzde 75,5 artarak 206 milyar 940 milyon liraya yükseldi. Bütçe gelirleri, geçen yılın ocak-eylül döneminde 990 milyar 557 milyon lira iken bu yılın aynı döneminde yüzde 99,4 artışla 1 trilyon 975 milyar 260 milyon liraya çıktı. Geçen yıl eylülde bütçede 9 milyar 478 milyon lira faiz dışı açık oluşurken bu yıl eylülde söz konusu rakam 45 milyar 511 milyon lira oldu.

100. yıla yakışan bütçe
EKONOMİ
100. yıla yakışan bütçe

İşsizlik 8,5 yılın en düşüğünde: Yeni ekonomi modelinin meyveleri
EKONOMİ
İşsizlik 8,5 yılın en düşüğünde: Yeni ekonomi modelinin meyveleri
Gerçeği dünyanın yüzüne çarptı

Gerçeği dünyanın yüzüne çarptı

​'Yunanistan yasaları çiğniyor ve AB de rıza gösteriyor.'
Fenerbahçe başkentte farklı kazandı

Fenerbahçe başkentte farklı kazandı

​Sarı lacivertliler Ankaragücü deplasmanından 3-0 galip ayrıldı.
Esir takası sürüyor: 108 Ukraynalı kadın serbest bırakıldı

​Meteoroloji beş günlük raporu yayımladı.

​Teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi.

​İstanbul'da önemli yollar trafiğe kapatılacak.

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.