Tarihi başarı: Bütçe açığının GSMH’ye oranı %1

Merkezi yönetim bütçe gelirleri eylülde 206 milyar 940 milyon lira, giderleri 285 milyar 567 milyon lira oldu. Bütçe, eylül ayında 78 milyar 627 milyon lira açık verdi. 2022 yılı için öngörülen 361 milyar liralık bütçe açığına karşın 9 ayda açık, başarılı bütçe performansı sayesinde 45 milyar lirada kaldı. Dokuz aylık açık, bu yıl için öngörülen toplam açığın sadece yüzde 12,4’ü kadar oldu. Ekim, kasım, aralık döneminde 316 milyar lira daha açık verme opsiyonu olsa da, hükümetin bütçe disiplinini kararlı bir şekilde sürdürüyor. Bütçe açığının gayri safi milli hasılaya oranı ise tarihi rekorla yüzde 1’in altında seyrediyor.

GELİRLER İKİYE KATLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı raporuna göre; merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen yılın eylül ayında 117 milyar 921 milyon lira iken bu yıl eylülde yüzde 75,5 artarak 206 milyar 940 milyon liraya yükseldi. Bütçe gelirleri, geçen yılın ocak-eylül döneminde 990 milyar 557 milyon lira iken bu yılın aynı döneminde yüzde 99,4 artışla 1 trilyon 975 milyar 260 milyon liraya çıktı. Geçen yıl eylülde bütçede 9 milyar 478 milyon lira faiz dışı açık oluşurken bu yıl eylülde söz konusu rakam 45 milyar 511 milyon lira oldu.

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