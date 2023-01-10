Tarıma ‘yeminli müşavir’ geliyor: Tahıl koridorunda 16,9 milyon ton tahıl ve gıda ürünü taşındı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uygun bulması halinde genç çiftçilere “Uzman Elleri Projesi” ile verilen hibe desteğini 100 bin liradan 250 bin liraya çıkaracaklarını söyledi. Kent tarımı ile ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğini, ilk etapta 3 yıllık bir eylem planı hazırladıklarını söyleyen Bakan Kirişci, bakanlığın yetkilerinin bir kısmının ‘yeminli tarım müşavirleri’ marifetiyle kullanılmasını sağlayacaklarını söyledi. Bakan Kirişci, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

633 GEMİ TAHIL VE GIDA TAŞIDI

Kirişci, son dönemdeki gelişmeler hakkında şu bilgileri verdi: “8 Ocak itibarıyla tahıl koridorundan 633 gemiyle 16,9 milyon ton tahıl ve gıda ürünü taşındı. Bu tahılın, yüzde 53,6'sı Avrupa ülkelerine, yüzde 28,2'si Asya ülkelerine, yüzde 12,2'si Afrika ülkelerine, yüzde 6,1'i Orta Doğu ülkelerine ulaştı. BM'nin en az gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alan ülkelere giden buğday ve ayçiçek yağı 915 bin 699 ton, oransal olarak da yüzde 5,4 olarak gerçekleşti.”

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Kirişci, 2022 yılında çiftçilere 40,4 milyar lira tarımsal desteklemede bulunduklarını bildirdi. Kirişci, bitkisel üretimi 2021 yılına göre yüzde 9,1 artırarak 118,4 milyon tondan 128,6 milyon tona çıkardıklarını ve bu rakamla tüm zamanların üretim rekorunu kırdıklarını ifade etti.

2022'DE 30 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Türkiye, 2002’de 3,8 milyar dolar olan ihracatını 2022’de bu yıl 30 milyar dolara ulaştırarak 100. yılında 2002’deki tüm Türkiye ihracatına eş değer bir tarım ürünleri ihracatı gerçekleştirmiş olacak. Türk tarımının bu başarısına değinen Bakan Kirişci, Türkiye'nin tarımda net ihracatçı ülke olma kimliğini 2022'de de sürdürdüğünü, kasım sonu itibarıyla tarım sektörünün 26,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirtti. Kirişci, “Aralık ayı rakamlarının netleşmesiyle 2022’yi, 30 milyar dolar tarım ihracatıyla kapatmış olacağız. Ayrıca, su ürünleri ihracatında 1,5 milyar dolarla yeni bir rekor kıracağız” dedi.

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TÜRKŞEKER VE ÇAYKUR YILI KÂRLA KAPATTI

Vahit Kirişci, regülasyon kuruluşlarının 2022'de daha fazla görev üstlendiğine dikkati çekerek, "İki güzide kurumumuz, TÜRKŞEKER ve ÇAYKUR, piyasa fiyatlarındaki dalgalanmayı engelledi. Zamanında, yerinde ve dozunda müdahalelerle bunu gerçekleştirdi. Doğru politikalarımız sayesinde 2022 yılını operasyonel olarak karla kapattılar. Bunlar zarar eden kuruluşlardı. Bu da bir ilk olarak kayıtlara geçti. Bu gurur tablosunu da ilerleyen günlerde bilançoların açıklanmasıyla göreceğiz" değerlendirmesini yaptı.

BARAJLARDAKİ DOLULUK SEVİYESİ ÖNEMLİ

Barajların doluluk oranına ilişkin soru üzerine yağışlarda düzensizlik olduğunu söyleyen Kirişci, "İstanbul'da barajlarda aktif doluluk oranı geçen yıl aynı tarihe göre yüzde 16,5 daha az, şu an doluluk oranı yüzde 33,3. Hiç su gelmemesi halinde bile 3,5 aylık ihtiyacımızı karşılayacak su rezervinin olduğunu belirtmek isterim. Ankara bu konuda daha şanslı, geçen yıl göre yüzde 10,7 oranında daha fazla var, doluluk oranı yüzde 18,9. Barajlara su gelmemesi halinde tüm içme suyu talebini 6 aydan daha fazla karşılayacak kapasitemiz var. İzmir'de yüzde 3,6 oranında su bulunuyor, yüzde 19,1 doluluk oranı. Hiç yağış olmaması halinde 7 aylık suyumuz var. Bursa'da yüzde 16,5 maalesef. Hiç su gelmemesi halinde 2 aylık karşılama kapasitesi var" diye konuştu.