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Ekonomi Tedaviye gelecek turist için portal
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tedaviye gelecek turist için 'portal'

Yurt dışından Türkiye’ye sağlık hizmeti almak için gelecek turistler için yeni bir internet sitesi kurulacak. Medikal turistler böylece alacakları sağlık hizmetleriyle ilgili tüm bilgilere tek bir adresten ulaşacak.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Tedaviye gelecek turist için portal
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Türkiye’ye sağlık hizmeti almak için gelen turistlere yönelik yeni bir internet portalı kurulması için düğmeye basıldı. Buna göre, internet sitesinde medikal turistin erişebileceği tüm bilgiler yer alacak. Daha önce alacağı sağlık hizmeti için birçok internet sitesini dolaşmak zorunda kalan turistler, yeni siteyle tek bir adresten tüm bilgilere ulaşabilecek.

ALT YAPI ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

  • AmCham Türkiye (Amerikan Şirketler Derneği), Uluslararası Sağlık Hizmetleri Şirketi (USHAŞ) ve PwC Türkiye iş birliğiyle hazırlanan “Türkiye’de Değer Odaklı Medikal Turizmin Güçlendirilmesi” başlıklı raporun tanıtımında konuşan USHAŞ Başkanı Mücahit Sarıtaş ,Türkiye’deki sağlık imkanlarından yararlanmak isteyen turistler için tanıtımların tek bir portalda toplanacağını söyledi. Türkiye’de tedavi olmak isteyen turistlerin Sağlık Bakanlığı’nca yetkilendirilen aracı kuruluşlar ile hastanelerin bilgilendirme sistemlerine yapılan başvurular ve kendi imkanlarını kullanarak gelebildiğini hatırlatan Sarıtaş, alt yapı çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü internet portalının devreye girmesi ile medikal turistlere tüm bilgilerin tek bir noktadan verileceğini kaydetti. Sarıtaş ayrıca Türkiye’nin son 20 yılda sağlık politikaları literatürüne girecek bir dönüşüm yaşadığını söyledi.

Mücahit Sarıtaş
Mücahit Sarıtaş

SAĞLIK HİZMETİNDE İLK 10’DAYIZ

Bu arada açıklanan rapora göre; Türkiye’nin medikal turizm gelirleri ve Türkiye’ye gelen yabancı sayısı son 10 yılda yaklaşık üç katına çıktı. Türkiye sağlık turizmi alanında dünyada en hızlı büyüyen ilk üç ülke arasında ve toplam sağlık hizmetleri ihracatında ilk 10 içinde. Sahip olduğu kalifiye iş gücü ve modern altyapısıyla Türkiye, şu anki konumundan daha fazla hizmet ihraç etme potansiyeli taşıyor.

ÖNCELİK KANSER VE NÖROLOJİDE

  • Öte yandan AmCham Türkiye Sağlık ve Yaşam Bilimleri Komitesi Eş Başkanı Ayhan Öztürk ve Gözde Güllüoğlu ile PwC Kıdemli Yöneticisi Özgür Avcuoğlu’nun katkı sunduğu rapora göre, medikal turizmde Türkiye’nin en çok dikkat çektiği alanların başında; kanser ve nörolojik tedaviler, ortopedik rehabilitasyon, kardiyovasküler tedavi, ender görülen hastalıkların tedavisi ve organ nakilleri gelirken; kozmetik, diş, kısırlık tedavileri de ilgi görüyor.

10 milyar dolar gelir hedefi

Rapora göre, 2019 yılında Türkiye’nin medikal turizm geliri 1 milyar dolara ulaştı. 2019-2023 stratejik planına göre medikal turizm, termal, yaşlı ve rehabilitasyon turizmiyle birlikte ele alındığında, 2023 yılına kadar 1,5 milyon sağlık turisti ve 10 milyar dolar sağlık turizmi geliri hedefleniyor. Medikal turizmin yarattığı yüksek katma değerle genel turizm gelirlerimiz içerisinde öne çıktığının ve sağlık sektörünün sürekli gelişimi için de önemli bir finansman kaynağı sağladığının altı çizilen raporda, aynı zamanda net ihracatçı pozisyonunda olması nedeniyle ülkemiz için önemli bir döviz kaynağı oluşturduğu belirtiliyor.

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