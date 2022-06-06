Tekstilcilerden üç kıtaya ticaret heyeti: Yıl sonu ihracat hedefi 15 milyar $

Dünyada yaşanan yüksek enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşına rağmen tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatını artırmaya devam ediyor. Sektör mayıs ayında ihracatını yüzde 3.2’lik artışla 767 milyon dolara çıkardı. İlk 5 aylık ihracat ise yüzde 11.2’lik artışla 4 milyar 509 milyon dolara yükseldi. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz; Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın sektörü olumsuz etkilediğini, ancak daha sonra hızla toparlandıklarını söyledi. Öksüz, mart ayında Rusya ve Ukrayna’ya yaptıkları ihracatın gerilediğini, ancak nisan ve mayıs ayında ise toparlanma eğilimine girildiğini kaydetti.

Ahmet Öksüz

REKABETİMİZ ARTACAK

İhracatlarının yarısını Avrupa Birliği üyesi ülkelere yaptıklarını ifade eden Öksüz, “Avrupa Birliği ülkeleri en önemli ihracat pazarımız. Ancak katma değerli ihracat gerçekleştirebileceğimiz Asya pazarına da oldukça önem veriyoruz. Afrika, Asya ve Güney Amerika gibi nispeten ihracat payımızın düşük olduğu ülkelere spesifik ticaret ve alım heyetleri gerçekleştirerek uluslararası rekabet gücümüzü artırmayı planlıyoruz” ifadelerine yer verdi. Öksüz, 2021’i yüzde 39.5’lik artışla 10 milyar 145 milyon dolarlık ihracatla kapattıklarını, bu yıl sonu için hedeflerinin 15 milyar dolarlık ihracat olduğunu kaydetti” dedi.

DEĞİŞİMİ YAKALADIK

Küresel ekonomilerde yaşanan yüksek enflasyon ile Rusya ve Ukrayna savaşının tekstil sektörünü de etkilediğini ifade eden Öksüz sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyada yaşanan olumsuz gelişmeler hayatımızı giderek dijitalleşen ekonomiye yöneltiyor. Bu değişime uyum sağlayamayan firmalar maalesef tedarik zincirinin dışında kalıyor. Ancak tekstil sektörü ihracatına baktığımızda çarkların dönmeye devam ettiğini gözlemliyoruz. Dönüşüm süreçlerine hızlı adaptasyon kabiliyetimiz sektörümüzün başarıya ulaşmasında önemli bir rol oynuyor.”

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