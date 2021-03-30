Ekonomi Haksız fiyat artışı uygulayan firmalar bakanlığa şikayet edildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Haksız fiyat artışı uygulayan firmalar bakanlığa şikayet edildi

Haksız fiyat artışı uygulayan firmalar bakanlığa şikayet edildi

Haksız fiyat artışı yapan firmaları yakın takibe alan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, aynı ürünlere farklı fiyat uygulayan firmaları Rekabet Kurumu ile Ticaret Bakanlığına şikayet etti.

Haber Merkezi AA
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Haksız fiyat artışı uygulayan firmalar bakanlığa şikayet edildi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde artan fiyatların sorumlusu olarak esnafın gösterilemeyeceğini vurguladı.

Vatandaşların ramazan ayına rahat girmesi ve bu ay boyunca fiyat istikrarının sağlanması için her türlü tedbiri aldıklarını belirten Palandöken, fiyat istikrarının sağlanmasında TESK olarak üzerlerine düşen görevi harfiyen yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Palandöken, bu süreçte haksız zam yapan firmaları yakın takibe aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Yakın izlemeye aldığımız haksız ve gereksiz olarak aynı ürünlere farklı fiyat uygulayan firmalarla ilgili olarak Rekabet Kurumuna ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne şikayette bulunduk. Piyasa dengelerini sağlamak, esnafın ve halkın mağduriyetini önlemek kaçınılmaz oldu. Vatandaşın cebini zorlayan, esnafımızın da yanlış algı ile üzerine yıkılan bu fahiş fiyatlara karşı gereken önlemler zaman kaybedilmeden alınmalıdır."

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