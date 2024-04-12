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Ekonomi

THY Avustralya’ya aktarmasız uçacak

Avrupa’nın en genç ve modern uçak filolarından birine sahip olan THY’de yeni rotalar hedefleniyor.

Mehmet Güney
04:00 - 12/04/2024 Cuma
Güncelleme: 06:24 - 12/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünyada en çok noktaya uçan sayılı hava yollarından THY, Avustralya’ya aktarmasız uçuş planlıyor. Yüzde 88 doluluk ile yurt içi ve yurt dışında tercih edilen THY yurt içinde Adana, Trabzon, Antalya ve Dalaman’a, yurt dışında ise Kıbrıs’a yönelik uçuşlarda en çok kullanılan havayolu şirketi oldu.


BİLET FİYATLARI UCUZLAYACAK

THY hâlihazırda, 6 kıtada 120’ye yakın ülkede 340’dan fazla destinasyon uçuyor. Her geçen gün uçuş alanına yeni bir lokasyon ekleyen THY, İstanbul-Avustralya arası direkt uçuş yapılması için çalışıyor. 2026'da planlanan uçuşun Avustralya'nın öne çıkan iki şehri Melbourne ya da Sydney’e olması hedefleniyor. THY’nin direkt uçuş rotası ile bu ülkeye yönelik bilet fiyatlarının da ucuzlayacağı belirtiliyor. THY’nin Avusturya'ya haftalık uçuş sayısı da kısa süre içerisinde önce 21’e ardından 35’e çıkarılacak. Şirket, yakın zamanda ABD’nin Denver şehrine de uçuş başlayacağını açıklamıştı.


#THY
#Avustralya
#uçuş
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