Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, sıfır otoyu geçen ikinci el piyasasında fiyatların alınan önlemlerle gevşemeye başladığını açıkladı.

Medya temsilcileriyle buluşan Bakan Bolat, otomotiv sektöründen gıda denetimlerine kadar birçok konuda soruları yanıtladı. Otomotivde ikinci el piyasasına yönelik alınan önlemlerle ilgili bilgi veren Bolat, şunları anlattı:





TEBDİLİ KIYAFETLE DENETİM

“Alevli bir konu olduğunu gözlemledik ve ilk icraat olarak tebdili kıyafetle bayiler ve galeriler üzerinde yoğun denetimlere girdik. Arkadaşlarımız tespit ettikleri haksız, uygunsuz faaliyetler, stokçuluk faaliyetine ceza kestiler. Bayilerin bir kısmının stokladıkları araçları artık mecbur kalıp piyasaya sürmeye başladıklarını ve araç yok dedikleri müşterilerini ve hatta galerileri arayıp, araç var, almak ister misiniz dediklerini müşahede ediyoruz. İkinci el satışlarında satışların gevşediğini müşahede ediyoruz.”





BİREYSEL 50 ARAÇ SATAN VAR

“Biz son 2 haftadır bayramdan hemen önce başlattığımız, aldığımız tedbirlerle bu konuda çok önemli düzenlemeler yaptık. Sektörlerin içinde gerekli temaslar kuruyoruz fiyatlar noktasında ve satışlar noktasında bilgi alıyoruz. Fiyatlar noktasında da daha yüksek olan ikinci el satışların sıfır araç satış fiyatına doğru, aşağı doğru bir ivme kazandığı gözlemini yaptık. Birkaç hafta zaman alacak, ama tabii inşallah burada istikrarı sağlayacağız. Yaklaşık 4 bin 800 kişi 50’den fazla satış yapmış. Bunlar ya kendileri bireysel ya galeriler ya da bayilerin yanında çalışanlar, işte akrabaları vesaire üzerinden yapılan satışlar olduğu anlaşılıyor. Bunlardan savunma istendi ve gerekli savunmaları alınıyor, cezalar kendilerine gönderilecek.”





İTHALAT GÜNDEMDE DEĞİL

“Otomotiv ithalatında geçen yıla göre yüzde 75 artış var. Rakam olarak geçen yılın aynı dönemine göre 11 milyar dolar artış var. Bu anlamda ikinci el oto ithalatı noktasında herhangi bir çalışma yapılmadı. Bu konu sadece bakanlığımızın konusu değil Cumhurbaşkanı’mız başta olmak üzere istişarelerle karar verilebilecek bir konu. Şimdilik böyle bir konu gündemimizde değil.”





Gümrükte kaçağa geçit yok

“Çağın gereklerine uygun, teknolojinin sağladığı imkânları sonuna kadar kullanan, gerek merkezdeki gerekse sahadaki 7 bin 349 gümrük muhafaza personelimizin 7/24 kesintisiz, göz açtırmayan etkin denetimleri ve başarılı çalışmaları ile kaçakçılığa karşı ortaya koyduğumuz tavizsiz mücadeleye devam ediyoruz” vurgusu yapan Bolat, “Bu kapsamda, gümrüklerde 2022 yılında 11,9 milyar TL ve 2023 yılı ilk beş ayında 7,2 milyar TL değerinde yakalama gerçekleştirdik” dedi. Fahiş fiyat artışı ve stokçulukla kararlılıkla mücadele edildiğini ifade eden Bolat, “Bu kapsamda, hukuki düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçiriyor, saha denetimlerini aralıksız sürdürüyoruz. Fahiş fiyat artışı ya da stokçuluk yapan bin 920 işletmeye toplam 198,2 milyon TL ceza uyguladık” diye konuştu.





E-ticarette rekabetçi piyasa

Elektronik ticarette geçen yıl TBMM’de çıkarılan “e-ticaret kanunu” ile haksız rekabet ve tekelleşmenin önüne geçerek rekabetçi bir piyasa oluşturulacağına dikkat çeken Bolat, şunları söyledi: “2028 Vizyonu kapsamında yepyeni proje ve faaliyetlerimizle mal ihracatımızı 400 milyar dolara, hizmetler ihracatımızı 200 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren il sayımızı 40’a, 5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren il sayımızı 15’e, 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren il sayımızı 10’a yükseltmeyi hedefliyoruz.”





İhracatçının bakanlığı olacağız

“61 İhracatçı Birliğimiz ve 114 bini aşan ihracatçımız ile omuz omuza çalışıyoruz” diyen Bolat, şöyle devam etti: “Son 21 yılda uyguladığımız doğru ve etkili politikalarla ihracatımızda rekorlar kırdık. 2002’de 36,1 milyar dolar olan mal ihracatımızı 2022 sonunda 7 katına çıkardık, yine bu dönemde dünya ihracatımızdan aldığımız payı yüzde 0,5 düzeyinden yüzde 1,02’ye yükselttik. 2023 Ocak-Haziran döneminde ihracatımız hamdolsun 123,4 milyar dolar oldu ve yıl sonunda 265 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz.”





KEFALET SORUNUNU ÇÖZÜYORUZ

“Faaliyete geçmesinin üzerinden henüz 1 yıl geçmesine rağmen, 36,5 milyar TL ihracat kredisine kefalet veren ve 2023 yılı sonunda 90 milyar TL’lik krediye kefalet sağlayacak İGE-İhracat Geliştirme A.Ş. ile ihracatçılarımızın kefalet sorununu çözüyoruz. Finansman ve teminat sorununu çözme, yeni nesil desteklerimizle ihracatı tabana yayma, e-ihracat, markalaşma ve katma değerli ihracat yolunda güçlü adımlar atan bir Ticaret Bakanlığı olarak önümüzdeki dönemde ‘İhracatçının’ Bakanlığı olmaya devam edeceğiz.”





HİZMET İHRACATI 20 YILDA 6,5 KAT ARTTI

“2002 yılında 14 milyar dolar olan hizmet ihracatımız, 2022 yılında tam 6,5 katı artışla 90,5 milyar dolara ulaştı. 2023 yılı hizmet ihracatı hedefimizi ise 120 milyar dolar olarak belirledik. Hizmet sektörlerimizle ülkemize net döviz girdisi, istihdam artışı ve katma değer sağlayarak ekonomimize güç vermeye devam edeceğiz. Sektöre özgü desteklerimizle ‘Hizmet İhracatçılarımızın’ yanındayız.”





Müteahhitlikte rekor bekleniyor

Bakan Bolat, “Dünyada en fazla serbest ticaret anlaşması imzalayan ilk 10 ülke arasında yer alıyoruz” diyerek şöyle devam etti: “19 serbest bölgemizle yeni istihdam alanları oluşturmak, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, ülkemize doğrudan yabancı yatırım ve teknoloji girişini hızlandırmaya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yurt dışı müteahhitlikte 50 yılda 480 milyar dolarlık projeler üstlenildi. 133 ülke de 11.800 proje kazanıldı. Türkiye dünyada toplamda yüzde 5 paya sahip. 2023 yılı için hedefimiz 20 milyar dolar, 2028 yılı için ise hedef

600 milyar dolar.”



