Ticaret elçileriyle daha fazla ihracat

Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye eğitim gelen öğrenciler, gittikleri yerlerde birer elçi vazifesi görüyor. Bazıları da ülkemizde kalarak ticaret yapıyor veya büyük şirketlerde çalışarak iki ülke arasında köprü görevini üstleniyor. Genç MÜSİAD; Türkiye'nin ürün ve hizmetlerini, "uluslararası pazarlar ile buluşturması amacıyla" nitelikli, yabancı dil bilgisi bulunan ve yurt dışında etkili networkü olan insan kaynağı ile bir araya getirmek amacıyla 6 yıldır Genç Ticaret Elçileri Projesi yürütülüyor. Projenin detaylarından bahseden MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Proje kapsamında uluslararası öğrencilere dış ticaret, pazar araştırması, girişimcilik, iş ahlakı temalı nokta atışı eğitimler veriliyor ve bu öğrenciler firmalarla eşleştiriliyor. 6 yılda ve 6 şehirde binlerce uluslararası öğrenciye ulaşıldı. Proje kapsamında eğitim gören öğrencilerin sinerjisiyle yüzlerce Türk şirketi ihracat potansiyelini güçlendirdi” dedi.

REKLAM

168 MİLYON DOLAR KATKI VERDİLER

Programda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ise öğrencilerin Türkiye için birçok alanda olduğu gibi ekonomik anlamda da çok büyük bir potansiyel olduğunu söyledi. Uluslararası öğrencilerin yaptığı ihracata ilişkin Turagay, 495 uluslararası öğrencinin ihracata toplamda 168 milyon dolarlık katkı sağladığını belirtti.

EKONOMİ Endüstri yatırımları 5 yılda tamamlanacak