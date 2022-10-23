Ekonomi Ticaret elçileriyle daha fazla ihracat
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret elçileriyle daha fazla ihracat

Türkiye'de okuyan uluslararası öğrenciler, kendi ülkeleri ile Türkiye arasındaki ekonomik bağı güçlendirecek şekilde eğitim alıyor. Genç Ticaret Elçileri Projesi'yle binlerce öğrenciye ulaştıklarını belirten MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Öğrencilerin sinerjisiyle yüzlerce Türk şirketi ihracat potansiyelini güçlendirdi” dedi.

Abone Ol Google News
Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Ticaret elçileriyle daha fazla ihracat
Genç MÜSİAD ile Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) işbirliğinde düzenlenen proje kapsamında düzenlenen Genç Ticaret Elçileri Zirvesi'nde "Genç Ticaret Elçisi" unvanı almaya hak kazanan mezunlara sertifika verildi.

Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye eğitim gelen öğrenciler, gittikleri yerlerde birer elçi vazifesi görüyor. Bazıları da ülkemizde kalarak ticaret yapıyor veya büyük şirketlerde çalışarak iki ülke arasında köprü görevini üstleniyor. Genç MÜSİAD; Türkiye'nin ürün ve hizmetlerini, "uluslararası pazarlar ile buluşturması amacıyla" nitelikli, yabancı dil bilgisi bulunan ve yurt dışında etkili networkü olan insan kaynağı ile bir araya getirmek amacıyla 6 yıldır Genç Ticaret Elçileri Projesi yürütülüyor. Projenin detaylarından bahseden MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Proje kapsamında uluslararası öğrencilere dış ticaret, pazar araştırması, girişimcilik, iş ahlakı temalı nokta atışı eğitimler veriliyor ve bu öğrenciler firmalarla eşleştiriliyor. 6 yılda ve 6 şehirde binlerce uluslararası öğrenciye ulaşıldı. Proje kapsamında eğitim gören öğrencilerin sinerjisiyle yüzlerce Türk şirketi ihracat potansiyelini güçlendirdi” dedi.

168 MİLYON DOLAR KATKI VERDİLER

Programda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ise öğrencilerin Türkiye için birçok alanda olduğu gibi ekonomik anlamda da çok büyük bir potansiyel olduğunu söyledi. Uluslararası öğrencilerin yaptığı ihracata ilişkin Turagay, 495 uluslararası öğrencinin ihracata toplamda 168 milyon dolarlık katkı sağladığını belirtti.

Endüstri yatırımları 5 yılda tamamlanacak
EKONOMİ
Endüstri yatırımları 5 yılda tamamlanacak

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden yapım ihalesine davet
EKONOMİ
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden yapım ihalesine davet
Yeni lider Fenerbahçe

Yeni lider Fenerbahçe

Sarı-lacivertliler, Başakşehir'i 1-0 yenerek maç fazlasıyla lider oldu.
Üç puan tek golle

Üç puan tek golle

​Trabzonspor, Marek Hamsik'in golüyle Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.
Diyarbakırdaki oyunda skandal: Gaz maskesi takıp teröristlerin kimyasal silah iftirasını sahneledi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan STK temsilcilerine seslendi.

'Hesabını yargıda verecekler üzerine gideceğiz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.