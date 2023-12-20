Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısına kalan 2024 yılı asgari ücretinde işveren kesiminden devlete bir öneri geldi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi adına devlete yapılan kesintilerin bir bölümünün ücretlere yansıtılmasını önerdi. Asgari ücret şu an brüt 13 bin 414 TL. Bu rakamdan bin 878 TL sigorta primi işçi payı ve 134 TL de işsizlik sigortası primi işçi payı düşülerek, işçinin eline net 11 bin 402 TL geçiyor. Brüt ücret dışında işverenin devlete ödediği vergilerden yüzde 15,5 olan 2 bin 79 TL SGK primi ve 268 TL işveren işsizlik sigorta fonu kesintisinin işçinin maaşına yansıtılması önerildi.