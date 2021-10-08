Ekonomi TL mevduatlarda 300 milyarlık artış
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TL mevduatlarda 300 milyarlık artış

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu; yatırımcı ve ekonomistlerle biraraya geldiği toplantıda, enflasyondaki yükselişin geçici olduğuna vurgu yaptı. TL mevduatların yılbaşına göre 300 milyar TL arttığını belirten Kavcıoğlu, turizm ve ihracata rağmen döviz mevduatlarının sınırlı arttığını söyledi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
TL mevduatlarda 300 milyarlık artış
Şahap Kavcıoğlu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun faiz indirimi sonrasındaki yoğun programı yatırımcı toplantısıyla başladı. Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında Kavcıoğlu, enflasyon ve mevduatlar konusuna değindi. Finansman koşullarına daha duyarlı olan dayanıklı mal talebinde yavaşlamanın dikkati çektiğini belirten Kavcıoğlu, dayanıksız mal talebinde ise güçlenme gördüklerini söyledi.

ENFLASYONDA ETKİLİ UNSURLAR GEÇİCİ

  • Kavcıoğlu, hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile istihdam piyasasının salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattığını vurgulayarak, “Mevcut durumda ihracattaki güçlü seyir, ithalatta miktar bazlı yavaşlama ve altın ithalatındaki kayda değer düşüş dış dengede devam eden iyileşmeyi destekliyor. Enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye’de de etkisini yitireceğini öngörüyoruz. Para politikası duruşumuzu belirlerken, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirdik” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ TL’DE KALIYOR

Rezervlerin 85 milyar dolar seviyelerinden 122 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Kavcıoğlu, “Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Yurt içi yerleşiklerin mevduatta TL tercihlerinin güçlü kalmaya devam ettiğini belirten Kavcıoğlu, “Mart ayında yabancı para (YP) mevduattan Türk Lirası (TL) mevduata kayda değer düzeyde bir dönüş gerçekleşti. Takip eden aylarda mevduat artışının TL cinsinden olması ters para ikamesi görünümünü olumlu yönde destekliyor. Yılbaşına göre TL mevduat 300 milyar liraya yakın artış kaydetti” ifadelerini kullandı.

Güçlü ihracata rağmen döviz mevduatında artış sınırlı

  • Yabancı Para mevduatlar konusuna da değinen Şahap Kavcıoğlu, “YP mevduat ise ihracattaki güçlü seyir, turizmde görülen toparlanma ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız kanalı ile sisteme döviz ve efektif girişine rağmen parite etkisi arındırıldığında görece sınırlı bir artış sergiledi” değerlendirmesinde bulundu. TCMB’nin bir sonraki yatırımcı toplantısının 2 Aralık 2021’de gerçekleştirilmesi planlanıyor.
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