Ekonomi TOGG Arjantinde test edildi
OTOMOTİV

TOGG Arjantin'de test edildi

Geçtiğimiz hafta Turkish Cargo uçağına yüklenip karlı ve dağlık alana götürülen Togg'un nerede olduğu belli oldu. Yerli otomobil TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Togg Akıllı Cihazımızı Güney Kutbu’na en yakın noktaya, kış testlerinin devamı için Arjantin'in Ushuaia kentindeki akredite test merkezine Turkish Cargo ile taşıdık" denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOGG Arjantinde test edildi
Yerli otomobil TOGG

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Karda, kışta, çamurda, gerekirse dünyanın öbür ucunda sözümüzün arkasındayız" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Togg Akıllı Cihazımızı Güney Kutbu’na en yakın noktaya, kış testlerinin devamı için Arjantin'in Ushuaia kentindeki akredite test merkezine Turkish Cargo ile taşıdık."

TOGG Güney Kutbu'na en yakın noktada test edilecek
OYNAT 01:00
TOGG Güney Kutbu'na en yakın noktada test edilecek
Türkiye'nin otomobili TOGG, kış testlerinin devamı için Arjantin'in Ushuaia kentindeki akredite test merkezine gitti. TOGG'un resmi Twitter hesabından paylaşılan video, 'Karda, kışta, çamurda, gerekirse dünyanın öbür ucunda sözümüzün arkasındayız' notu düşüldü.

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Yerli otomobil TOGG'un yollara çıkacağı tarih: 'Hep birlikte bineceğiz'
FOTOĞRAF 24
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Karaman Ticaret Borsası Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ'nin açılışına katılan Hisarcıklıoğlu, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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Hisarcıklıoğlu, yatırım ve istihdamla insanlığa hizmet etmenin önemine işaret ederek, hizmete alınacak tesisin hayırlı olmasını diledi.
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Lisanslı depoculuk konusunda büyük ve önemli yatırımların ülke ekonomisine kazandırıldığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:
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\"Dünyadaki bütün borsalarla yarışır hale geldik. Bugün itibarıyla Karaman Ticaret Borsası, İngiltere, Berlin ve Fransa'daki bütün borsalarla aynı standartta hizmet verdiğinin kalitesini almış oldu. Bundan dolayı onları kutluyorum. Bu görevler meccanen (Parasız olarak, bedava) yapılıyor, para pul yok haberiniz olsun.
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Tamamıyla cepten harcıyoruz. Kime hizmet etmek için, Karaman'a hizmet etmek için. 'Niye yapıyorsunuz' diyorlar. Güzel bir söz var, 'insanın en hayırlısı insanlara faydalı olandır'. Şimdi bir yaşadığımız dünya bir de gerçek dünya var.
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Eğer orada sınıfı geçmek istiyorsan, burada insanlara faydalı iş yapacaksın. İşte bizim en büyük ticaretimiz. 'Kayserili sen bedava iş yapmazsın' diyorlar, doğru yapmam.
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Bu işte ticaret var kardeşim. Allah razı olsun, oda ve borsa başkanlarım şehirlerinde, 'ekonomiyi nasıl kalkındırırız, nasıl bir kişiye daha fazla istihdam imkanı sağlarız ve sanayici üyelerimizin önünü açarız' diye bu kapsamda çalışıyorlar.\"
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TOGG MARTTA YOLLARDA

Yerli otomobil TOGG hakkında da açıklamalarda bulunan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
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\"Allah nasip ederse 2017'de görevini üstlendiğimiz TOGG'un da yani Türkiye'nin ilk yerli, milli ve bütün hakları Türk olan bir otomobilin fabrikasının 29 Ekim'de Gemlik'te açılışını gerçekleştireceğiz.
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Mart ayında inşallah TOGG'a hep beraber binebileceğiz. Yüzde yüz elektrikli, masrafı yok. Benzinliye göre hava kirliliği yok. Çevre dostu bir arabaya hep beraber bineceğiz. Dünyayla aynı zamanda. Bütün dünyada aynı teknoloji aynı zamanda Türkiye'ye getirmiş oluyoruz.\"
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Yerli otomobil TOGG'un yollara çıkacağı tarih: 'Hep birlikte bineceğiz'
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye'nin ilk yerli ve elektrikli otomobili TOGG için tarih verdi ve "Hep birlikte bineceğiz" dedi.


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