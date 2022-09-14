TOGG Arjantin'de test edildi

Bu işte ticaret var kardeşim. Allah razı olsun, oda ve borsa başkanlarım şehirlerinde, 'ekonomiyi nasıl kalkındırırız, nasıl bir kişiye daha fazla istihdam imkanı sağlarız ve sanayici üyelerimizin önünü açarız' diye bu kapsamda çalışıyorlar.\"

