Togg çok seri

Türkiye’nin Otomobili Togg, üretim tesisi Gemlik Kampüsü’nde teknoloji medyasını ağırladı. Yeni Şafak olarak katıldığımız Gemlik Kampüsü turunda Togg’un son gelişmelerini yerinde incelerken, CEO Gürcan Karakaş; merak edilen sorulara cevap verdi ve değerlendirmelerde bulundu.

GÜNLÜK 100 ÜRETİME ULAŞTIK

Kalite kontrol çerçevesinde günlük 80-100 bandında üretime ulaştıklarının altını çizen Togg CEO’su Gürcan Karakaş, “Bu ay toplam ürettiğimizden daha fazla araç üreteceğiz. Tempo giderek artacak ve 28 bin adet teslimatı yılsonun kadar gerçekleştireceğiz. Togg Teknoloji Kampüsü’nün kapasitesi yılda 175 bin. 2030 sonu itibarıyla 1 milyon üretim hedefi bulunuyor. 2023 yılında 28 bin adet üretim olacak ve 2026 yılında yeni akıllı cihazların aile katılmasıyla birlikte kapasite yıllık 100 bin adede ulaşacak” diye konuştu.

BEYAZ AZ TERCİH EDİLEN RENKLERDEN

‘Neden beyaz renk olan Pamukkale üretilmiyor’ diye sorulduğunu belirten Karakaş, şöyle devam etti: “Beyaz en az tercih edilen renklerimizdendi. Onu yeni yeni üretmeye başlıyoruz. Konfigürasyon yapanlarda ve çekilişle belirlediğimiz sıralar yeni gelmeye başladı. Sipariş edilen T10X’lerin çok önünde olsa bile teslimatı Pamukkale renginin üretimine

başlamasından sonra gerçekleşiyor.”

AVRUPA’YA İLK İHRACAT 2025’TE

Avrupa’ya ihracat için hazırlıklarını sürdürdüklerini söyleyen Karakaş, “Tüketici Elektroniği Fuarı CES gibi teknoloji odaklı platformlarda Togg’u sergileyip birçok olumlu geri dönüş alıyoruz. Togg şu ana kadar hiçbir otomobil fuarına katılmadı. Bizim odak noktamız daha çok teknoloji. Zaten akıllı cihazımız da bunun bir göstergesi. T10X’te 150’ye yakın bir kontrol ünitesi var. Biz bunu birkaç grup şeklinde tek noktada birleştirdik. Ana bilgisayar üzerinden araç yönetiliyor. Bu teknolojinin üretim sürecinde eskiyeceğini düşünmüyorum. Genel olarak Togg’un teknolojisi günümüzün ilerisinde. Öte yandan ikinci modelimiz olan Sedan Togg’u 20252te devreye alacağız. Avrupa’ya ilk ihracatta 2025’in ilk çeyreğinde olacak” dedi.

Gürcan Karakaş

SİRO’yla yerli hücre üretim hedefi

Togg’un Farasis Energy ortaklığında kurduğu Siro’nun halihazırda Togg Teknoloji Kampüsü’ndeki Batarya Teknoloji Merkezi binasında Togg akıllı cihazları için batarya modül ve paketlerinin üretimini yaptığını söyleyen Togg CEO’su Gürcan Karakaş, “Siro, 2024 yılı sonunda üretimine Togg Teknoloji Kampüsü’nün yanındaki yeni tesisinde devam edecek. Siro, 2026 yılı itibarıyla hücre de dahil olmak üzere entegre bir enerji depolama üreticisi haline gelecek. Böylece Türkiye, az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine sahip olacak. Siro, 2031 yılı itibarıyla üretim kapasitesi 20 GWs’e ulaşacak ve bölgedeki fırsatlarla birlikte 2035 yılına kadar 50 GWs üzerine çıkma hedefiyle üretim yapacak” diye konuştu. Karakaş, Trugo şarj istasyonlarının 81 ilin tamamında180 kW’nin üzerindeki 272 yüksek hızlı şarj cihazı ve 544 soket ile kullanıcılara ulaştığını da ifade etti.







