TOGG şarj istasyonu satıştan önce hazır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bütün gayretlerinin yerli araba TOGG’un piyasaya çıkmadan önce şarj altyapısını tamamlamak olduğunu söyledi. Madencilikle ilgili çalışmaları Yeni Şafak’ değerlendiren Bakan Dönmez, özetle şunları söyledi:

ÇİN’E İKİNCİ SEVKİYAT YOLDA

Kuşak ve Yol Projesi kapsamında artık Londra’dan Pekin’e kadar ciddi bir pazara demir yoluyla erişim imkanına sahibiz. Eti Maden öncelikle Uzak Doğu’daki pazar payını artırmak için TCDD ile bu yönde bir iş birliğine gitti. Demiryoluyla ilk bor ihracatımızı geçtiğimiz haftalarda yaptık. Pazartesi günü ulaşmış olacak. Eti Maden’in Uzak Doğu pazarında yaklaşık 1 milyon tona ulaşan bor ürünleri satışı var. Bu rakamın yüzde 60 ila 70’lik bölümünü Çin’e yapıyoruz. Eti Maden, Çin pazarından bu yılın ilk dört ayı için 400 bin tonluk sipariş aldı. İkinci sevkiyat için TCDD ile Eti Maden arasındaki görüşmeler sürüyor.

EKONOMİ Bakan Dönmez duyurdu: Bu yıl faaliyete geçiyor

ŞARJ ALTYAPISI TOGG’DAN ÖNCE

Ülkemizdeki ileri teknoloji ürünlerin lityum ihtiyacının önemli bir kısmını yerli kaynaklardan karşılamayı hedefliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız’ın katılımlarıyla Eskişehir’deki pilot tesisimizin açılışını yaptık. İlk etapta yıllık 10 tonla başlayacak üretim, tesis tam kapasite devreye girdiğinde 600 tona ulaşacak. Bugün, Türkiye’nin lityum ihtiyacı yaklaşık 1000-1200 ton civarında. Burada yerli üretimle ciddi bir katma değer sağlayacağımız bir alan mevcut. Üstelik bor atıklarından lityum üretimi Eti Maden’e özgü bir yöntemle, yerli Ar-Ge ile geliştirildi. Yerli otomobil başta olmak üzere tabletler, cep telefonları, şarj istasyonları ve elektronik pek çok alette kullanılan lityumun yarısını yerli imkanlarla karşılayacağız. Bütün amacımız bunu en kısa sürede gerçekleştirmek. Burada teknik ve idari hususların yanı sıra, şarj yönetimi ve donanım standartlarının oluşturulması, gerekli mevzuat düzenlemeleri, fiyatlandırma, yavaş ve hızlı şarj gereksinimleri gibi konularda da çalışmalar yürütülüyor. Bütün gayretimiz TOGG piyasaya çıkmadan önce şarj altyapısını tamamlamak.

REKLAM

GÜNDEM Dikkatler Selçuklu-1’de

2020’DE ÜRETİLEN HAM PETROL 22 MİLYON VARİLİ GEÇTİ

2020’de ürettiğimiz ham petrol 22 milyon varili aştı. 2020’de ürettiğimiz toplam 22 milyon 269 bin 326 varil petrolün 16 milyon 613 bin 159 varili kamu eliyle çıkartılırken, 5 milyon 656 bin 167 varili ise özel sektör tarafından ekonomimize kazandırıldı.

BORON’A İLGİ YOĞUN

Yurt genelinde 4’ü zincir, 29’u yerel market olmak üzere 21 bin mağazada toz ürünlere, 3 zincir, 5 yerel olmak üzere 10 bin 500 mağazada sıvı ürünlere ulaşmak mümkün. Halkımızın teveccühüyle bugün BORON aranan, talep edilen, sorulan bir marka oldu. Piyasaya arz edildiğinden bugüne kadar 50 bin 389 ton toz BORON satışı yapıldı. 2019 yılında yurt içi pazar payı yüzde 8 seviyesine ulaştı. Yeni ürünler için halkımızdan geri bildirimler alıyoruz.

ALTINDA GRAFİK YÜKSELİŞTE

2020 yılında 42 ton altın ürettik. Yerli altın üretimiyle ekonomiye geçtiğimiz yıl 2,4 milyar dolarlık katkı sağladık. Her yıl sürekli artan bir grafiğimiz var. Türkiye’nin kaba bir hesapla altın talebinin ortalama dörtte birlik bölümünü karşılıyor yerli üretimimiz. Tabii burada bir parantez açmak gerekir. 2020 yılında altın talebi müthiş bir sıçrama yaşadı daha önceki yıllarla kıyasladığımızda. Kovid-19 nedeniyle küresel ekonomide görülen durgunluk sonucu altın önemli bir yatırım emtiası olarak öne çıktı. Altın potansiyelimiz yaklaşık 6 bin 500 ton. Bilinen ve envanteri yapılmış altın rezervimiz 1.175 ton. 2019 yılında Türkiye’nin dünya altın üretimindeki payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. Dünya üretim sıralamasında 23’üncü sıradayız. 2020 yılında 15 altın madeninde üretim yaptık. 2020’de 6 yeni maden sahası keşfettik. Ön fizibilite/fizibilite aşamasında olan 20 projede yatırım için bekliyor. Altın madenciliğinde hedefimiz 5 yıl içerisinde yıllık 100 tonluk bir üretim rakamına ulaşmak.

NADİR ELEMENTTE YERLİLEŞME

Günümüzde başta elektrikli araçlar olmak üzere rüzgar türbinleri, fiber optik kablolar, güneş panelleri, bilgisayar ve cep telefonları gibi pek çok üründe (nadir toprak elementleri) NTE’lerden yararlanıyoruz. Tedarik riski olan bir ürün. Türkiye’nin en büyük iki NTE cevherleşme sahasından yüksek saflıkta elde edeceğimiz ürünlerle, bu alandaki ham madde ve tedarik kaynaklarını önemli oranda yerlileştirmiş olacağız. Yurt içinde yüksek miktarda NTE içeren mıknatıs, batarya ve LED sistemleri gibi elektronik atıkların geri dönüşümlerini sağlayarak, doğrudan imalat sanayinde kullanabileceğimiz yüksek saflıkta ürünler elde edeceğiz.