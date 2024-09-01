TPAO'nun enerjisi iç üretimden

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), petrol sahalarındaki petrol kuyularının enerji ihtiyacını kendi iç üretiminden karşılıyor. Diyarbakır’daki Katin Tesisi'nde bulunan kuyudan elde edilen gaz jeneratörlerde kullanılabilecek kaliteye getiriliyor. Ardından ise yüksek gerilim hatlarından kuyulara gönderiliyor. Böylece kuyularda yürütülen çalışmalarda ihtiyaç duyulan enerji buradan karşılanıyor. Yedi bölgede petrol arama çalışmaları devam ederken, petrol kuyularının enerji ihtiyacı da TPAO’nun iç üretiminden sağlanıyor.

Katin Tesis Şefi İbrahim Özdemir, tesiste yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Özdemir, “İşimiz burada petrol ve doğal gaz üretmek. Tesis olarak yakın zamanda EPDK’dan bir lisans aldık. Bir anlamda enerji şirketine dönüştük. Kuyulardan gelen petrolü sudan ayrıştırılarak BOTAŞ’a teslim ediyoruz. Bu saha özelinde de bir gaz kuyumuz var. Doğal gaz kuyusundan gelen gazı jeneratörlerde kullanılabilecek kaliteye getirip bu jeneratörlerle de elektrik enerjisine dönüştürüyoruz” dedi.