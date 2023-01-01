Trafik sigortasında serbest tarife talebi: Havuz sisteminde cezayı kazasız sürücü çekiyor

Türk sigortacılık sektörü halihazırdaki havuz trafik sigortası sisteminden şikayetçi. Yeterli prim üretemeyen trafik sigortası poliçeleri sektörü zarara sokarken, kusurlu sürücünün külfetini de kusursuz sürücülere yüklüyor.





POLİÇE FİYATLARI ENFLASYONA UZAK

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) 2023 Temmuz Durum Raporu’na yansıyan verilere göre; geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 26,5 milyona ulaşan karayolu trafik taşıtları branşından 21,5 milyon poliçeyle son 12 yılda 19,5 milyar lira zarar etti. Bu yıl ise beklenen zarar 12,5 milyar lira. Zararın temel nedeni olarak ise mevcut havuz sisteminin taban ve tavan fiyatlandırması ile ekonomik durumun bağdaşmamasından kaynaklandığı ifade edildi. Enflasyonist ortamda en az yüzde 40 artış yapması gerekilen nisan ayında indirim yapılmasının sektörü olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.





İNDİRİME ÇARE SÜRÜCÜ ODAKLI YAKLAŞIMDA

Raporda çarenin sürücü temelli fiyatlandırmada olduğunun altı çizilirken, mevcut sistemde yapılan kazaların sonucunu kusursuz sürücülerin çektiğine değinildi. Sigortalıların daha düşük primlerle poliçe alması için getirilen zorunlu tarife modelinde tersine sonuç doğurduğu ifade edilen raporda, “Yılda 3-4 kaza yapan kötü sürücülerin cezasını kaza yapmayanlar çekiyor” sözlerine yer verildi. Serbest tarifeyle bu kötü sürücülerin yüksek primlerle disiplin altına alınabileceğinin altı çizildi. Ayrıca sürücü ceza puanının hangi kurallara aykırı olduğu temelli bir sistemle poliçe üretilebileceği de çözümler arasında gösterildi.





DEVLET SERBESTE HAZIRLIK YAPIYOR

Trafik sigortasıyla ilgili Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, “Şu ana kadar 30 maddesini tamamladık. Yeni kanunla birlikte sektör biraz daha rahatlayacak. Hedefimiz serbest fiyatlandırmaya geçmek. Bunun daha sağlam olması için Sürücü Sicil Belgesi altyapısı oluşturuyoruz. Serbest tarifeye geçtiğimizde sigorta şirketleri müşterilerine daha net ve doğru bir şekilde fiyatlandırma yapabilecek” açıklamasını yapmıştı.



