TÜGİK'ten Ukrayna'ya yatırım çağrısı

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş ve savaş sonrası beklenen ekonomik gelişmeleri değerlendiren Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı ve Ukrayna Fahri Konsolosu Erkan Güral, Ukrayna’nın yeniden inşası konusunda Türk iş insanlarını bu ülkedeki iş fırsatlarını etkin şekilde değerlendirmeye davet etti.

Erkan Güral

İŞ İNSANLARI İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT

Erkan Güral, ülkenin yeniden inşası konusunda Türk şirketlerine yeni ufuklar açılabileceğini belirtti. Güral, konutlar, yollar, köprüler, havaalanları, demir yolları ile diğer birçok altyapı ve sanayi tesisi projelerine Türk girişimcilerin bilgi ve deneyimleriyle imza atabileceğine inandığını ifade ederek başta iş dünyasını bu süreçte daha aktif olmaya çağırdı. Bu çerçevede özellikle Kharkiv şehrine kentin rehabilitasyon ihtiyacı dikkate alınarak özel ilgi gösterilmesi gerektiğini kaydeden Güral, Ukrayna pazarının savaş koşullarında bile ülkenin güvenli bölgelerinde yabancı yatırımcılar için fırsatlar sunduğunu söyledi. Güral, tarım, altyapı ve diğer alanlarda iş birliği olanaklarını değerlendirmek üzere çalışmalar yürüteceklerini dile getirerek sözlerine son verdi.

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