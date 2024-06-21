Turistik Tatvan Treni yola çıkıyor

Ankara ile Tatvan arasında işleyecek 'Turistik Tatvan Treni' 140 yolcusuyla 24 Haziran'da Ankara'dan hareket edecek. Tatvan’dan ise 26 Haziran’da Ankara istikametine yola çıkacak tren, 1.262 kilometrelik mesafeyi 28 saatte tamamlayacak. Turistik Tatvan Treni'ne ilişkin yazılı açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Uzunca bir dönem sadece seyahat ihtiyaçlarını karşılayan konvansiyonel trenlerimiz artık ülke turizmine de hizmet veriyor. Turistik Doğu Ekspresi ve Turistik Diyarbakır Ekspresi'nden sonra Turistik Tatvan Treni'ni de 24 Haziran'da uğurlayacağız. Eşsiz coğrafyalarda süzülen turizm elçisi trenlerimiz turizme alternatif sunarak, geçtiği illerin ekonomisine katkı sağlıyor” değerlendirmesinde bulundu.

ELAZIĞ VE SİVAS'TA 3 SAATLİK MOLA

Trenin, Ankara-Tatvan seferi sırasında 3 saat Elazığ'da turizm amaçlı duracağına işaret eden Uraloğlu, "Bu molada yolcular Elazığ'ın kültürel ve tarihi dokusunu keşfetme olanağına sahip olacak. Dönüş yolculuğuna Tatvan'dan çıkacak tren bu kez Sivas'ta 3 saat durarak yolculara Sivas'ta vakit geçirme imkanı tanıyacak” ifadelerini kullandı. Uraloğlu, trenin, nostalji ve konforu eşsiz bir manzarayla buluşturduğuna dikkati çekerek, trenin ev konforunda seyahat imkanına sahip yataklı vagonlardan oluştuğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, yataklı vagonların bir odasında 2 kişinin seyahat edebileceğini ayrıca yolcuların Anadolu manzarası eşliğinde yemekli vagonlarda sunulan lezzetleri tadabileceğini açıkladı.

ROTASI ÜZERİNDEKİ ŞEHİRLERİ KALKINDIRACAK

Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen başta Turistik Doğu Ekspresi olmak üzere Turistik Erzurum Kars Bölgesel Treni ve Turistik Diyarbakır Treni ile seyahat eden binlerce yolcunun güzel anılar biriktirdiğini belirterek, şunları vurguladı: “Eşsiz coğrafyalarda süzülen turizm elçisi trenlerimiz turizme alternatif sunarak, geçtiği illerin ekonomisine de katkı sağlıyor. Ünü ülke sınırlarını aşan ve dünyanın en güzel rotalarından birisinde hizmet veren Turistik Doğu Ekspresi bunun en güzel örneklerinden. Turistik Tatvan Treni de tıpkı bu sezon seferlerini tamamlayan Turistik Diyarbakır Ekspresi gibi rotası üzerindeki birçok şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına dokunarak güzergah boyunca tarihi ve kültürel değerlerle doğa harikası manzaraları görme imkanı sunacak.”











